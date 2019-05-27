В Чехии на выборах в Европарламент победило центристское движения ANO

Флаги европейских государств перед зданием Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото

Флаги европейских государств перед зданием Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Центристское движения ANO, председателем которого является премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, победило на выборах в Европарламент (ЕП), сообщается в заявлении Чешского статуправления (ЧСУ).

По данным управления, движение ANO набрало 21,18% и получает шесть мест в ЕП, за ним следует правоцентристская Гражданская демократическая партия (ГДП), набравшая 14,5% и получившая три места, Чешская пиратская партия получила 13,9% голосов и три места.

Согласно заявлению, Чехия имеет 21 место в ЕП, по итогам выборов они распределены между семью политическими объединениями. Семь женщин и 14 мужчин будут представлять страну в ЕП. Всего в выборах приняли участие 39 политических объединений.