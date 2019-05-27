В Чехии на выборах в Европарламент победило центристское движения ANO

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Центристское движения ANO, председателем которого является премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, победило на выборах в Европарламент (ЕП), сообщается в заявлении Чешского статуправления (ЧСУ).
По данным управления, движение ANO набрало 21,18% и получает шесть мест в ЕП, за ним следует правоцентристская Гражданская демократическая партия (ГДП), набравшая 14,5% и получившая три места, Чешская пиратская партия получила 13,9% голосов и три места.
Согласно заявлению, Чехия имеет 21 место в ЕП, по итогам выборов они распределены между семью политическими объединениями. Семь женщин и 14 мужчин будут представлять страну в ЕП. Всего в выборах приняли участие 39 политических объединений.
Явка составила 28,7% и более чем на 10% превысила показатель 2014 года, сообщается в заявлении.
Вчера, 15:19Предварительные итоги выборов в Европарламент