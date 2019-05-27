Владельцев электрогенераторов могут освободить от уплаты подоходного налога

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Владельцы электрогенераторов в России не будут платить подоходный налог, продавая излишки электроэнергии в сеть, соответствующий законопроект одобрила комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Законопроектом предусматривается освобождение от обложения налогом на доходы физических лиц доходов от продажи электрической энергии, произведенной на принадлежащих потребителю электрической энергии объектах микрогенерации", - говорится в пояснительной записке к документу.

Принятие законопроекта будет способствовать развитию в России микрогенерации, считают авторы.

Госдума в феврале текущего года приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий понятие микрогенерации и упрощающий подключение таких объектов к общим электросетям. К объектам микрогенерации по нему будут относиться установки мощностью не более 15 киловатт, используемые для собственных бытовых или производственных нужд. При этом владельцы таких объектов смогут продавать излишки электроэнергии сбытовым компаниям.