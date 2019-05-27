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РИА Новости

Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб

Вчера, 03:57
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Стоп-кадр видеоролика, снятого выпускниками школы во Владивостоке
Стоп-кадр видеоролика, снятого выпускниками школы во Владивостоке
Стоп-кадр видеоролика, снятого выпускниками школы во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 27 мая — РИА Новости. Во Владивостоке выпускники одной из школ, снявшие скандальное видео, попросили прощения и признали вину, рассказала РИА Новости директор учебного заведения Галина Пугина.

"Никого не отстраняли. Дети сегодня с учителями пошли на экзамены. У нас нет таких рычагов, чтобы отстранять. Мы к ним мер не принимаем, но считаем, что такие выходки — это ненормально. Хоть многие их и поддерживают, но мы считаем, что делать этого не надо, тем более выкладывать в интернет", — сказала она.

По ее словам, руководству школы важнее, чтобы подростки сдали выпускные экзамены и получили аттестаты. Директор также добавила, что уже простила выпускников и не обижается на них.

"Я не держу на них зла. Они никогда не грубили мне, они для меня дети, которые учились здесь с первого класса. <…> Это была глупая выходка. Сегодня воспитанием занимается не только школа, но и общество, и СМИ. Родители у детей молоды. <…> Это другое поколение и родителей, и детей", — подчеркнула Пугина.

Собеседница агентства опровергла информацию СМИ о том, что "флешмоб" школьников был приурочен к последнему звонку, и добавила, что ролик был снят уже после занятий в последний учебный день.
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В четверг в соцсетях и СМИ появилось видео, снятое у школы во Владивостоке. На нем видно, как десятки переодетых в разные костюмы одиннадцатиклассников танцуют и громко скандируют текст популярной зарубежной песни, пускают разноцветный дым. При этом трое выпускников одеты в костюмы "зайчиков" с черными масками, а одна из девушек — в форму полицейского.
Из-за "незаконного ношения форменной одежды со знаками различия с символикой правоохранительных органов" проверку также начало городское управление МВД. На двоих подростков, которые оделись в форму правоохранителей, составили протоколы.
Власти Приморья заявили, что подобное поведение учеников на территории школы недопустимо, со всеми участниками видео и их родителями проведут разъяснительную беседу, к руководству применят меры воздействия, а с охраной проведут отдельную работу.
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3775131841
Приморский крайОбщество
Популярные комментарии
Ничего они такого не сделали. Повеселились. Ханжество у нас в обществе!
27 мая, 09:24
ffoxxxx-06
10100020
Нормы морали отсутствуют полностью,а девчёнку в форме МВД судить за неправомерное ношение формы и надругательство над гос.символами иначе "онижедети" ничего не поймут и другим будет урок!!!
27 мая, 09:41
evgeniy71-77
1720007
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