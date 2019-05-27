Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая — РИА Новости. Во Владивостоке выпускники одной из школ, снявшие скандальное видео, попросили прощения и признали вину, рассказала РИА Новости директор учебного заведения Галина Пугина.

"Никого не отстраняли. Дети сегодня с учителями пошли на экзамены. У нас нет таких рычагов, чтобы отстранять. Мы к ним мер не принимаем, но считаем, что такие выходки — это ненормально. Хоть многие их и поддерживают, но мы считаем, что делать этого не надо, тем более выкладывать в интернет", — сказала она.

По ее словам, руководству школы важнее, чтобы подростки сдали выпускные экзамены и получили аттестаты. Директор также добавила, что уже простила выпускников и не обижается на них.

"Я не держу на них зла. Они никогда не грубили мне, они для меня дети, которые учились здесь с первого класса. <…> Это была глупая выходка. Сегодня воспитанием занимается не только школа, но и общество, и СМИ. Родители у детей молоды. <…> Это другое поколение и родителей, и детей", — подчеркнула Пугина.

Собеседница агентства опровергла информацию СМИ о том, что "флешмоб" школьников был приурочен к последнему звонку, и добавила, что ролик был снят уже после занятий в последний учебный день.

В четверг в соцсетях и СМИ появилось видео, снятое у школы во Владивостоке. На нем видно, как десятки переодетых в разные костюмы одиннадцатиклассников танцуют и громко скандируют текст популярной зарубежной песни, пускают разноцветный дым. При этом трое выпускников одеты в костюмы "зайчиков" с черными масками, а одна из девушек — в форму полицейского.

Из-за "незаконного ношения форменной одежды со знаками различия с символикой правоохранительных органов" проверку также начало городское управление МВД. На двоих подростков, которые оделись в форму правоохранителей, составили протоколы.