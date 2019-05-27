Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Основатель китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что не одобряет возможных ответных мер Пекина в отношении американской компании Apple и будет первым, кто выступит против ее недопуска на местный рынок.

"Во-первых, этого не произойдет. Во-вторых, если такое случится, я буду первым, кто выступит против. Apple — это мой учитель, она лидирует. Зачем мне, как ученику, выступать против моего учителя? Никогда", — заявил он агентству Блумберг.

В середине мая Министерство торговли США внесло Huawei в черный список, который перекрывает путь к покупке компонентов и технологий американских производителей.

Компания также находится в перечне фирм, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.

Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением тех, которые остаются общедоступными по открытой лицензии.