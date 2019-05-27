В Барселоне на муниципальных выборах победили сторонники независимости

МАДРИД, 27 мая – РИА Новости. "Левые республиканцы Каталонии", партия, выступающая за независимость автономного сообщества от Испании, победила на муниципальных выборах в Барселоне, которые состоялись в воскресенье.

"Левым республиканцам", список которых возглавляет Эрнест Марагаль, бывший советник иностранных дел каталонского женералитета, удалось получить 21,35% голосов избирателей и десять мест в барселонском парламенте из 41, свидетельствуют данные МВД Испании.

Такое же количество мандатов получила левая коалиция Barcelona en Comú во главе с нынешним мэром Адой Колау, однако за нее проголосовали чуть меньшее число избирателей - 20,71%. Эта коалиция выступает за территориальную целостность Испании, но отстаивает право на проведение референдума по вопросу независимости Каталонии.

Каталонские социалисты получили восемь мест и 18,4% голосов - удвоив свое представительство. Блок "Барселона за перемены – Граждане" во главе с бывшим премьером Франции Мануэлем Вальсом получил шесть мандатов, Народная партия – два. Все три партии выступают за территориальную целостность Испании и отказываются признавать право на проведение референдума, поскольку это противоречит конституции.

Правая коалиция "Вместе за Каталонию", которая выступает за независимость автономного сообщества, получила пять мандатов. Ее список возглавляет бывший советник внутренних дел женералитета Жоаким Форн, которому предъявлены обвинения в организации восстания в связи с проведением незаконного референдума о независимости 1 октября 2017 года и который находится в предварительном тюремном заключении.

Теперь для утверждения мэра Барселоны партиям предстоят сложные переговоры, чтобы какой-либо кандидат смог набрать необходимое большинство для утверждения его кандидатуры в парламенте.

В воскресенье в Испании состоялись выборы в 12 из 17 автономных сообществ (Арагон, Астурия, Балеарские острова, Канары, Кантабрия, Кастилия-ла-Манча, Кастилия-и-Леон, Эстремадура, Сообщество Мадрид, Мурсия, Наварра и Риоха), автономных городов Сеута и Мелилья, муниципальные выборы во всей стране (всего 8131 муниципалитет). По итогам выборов парламенты автономных сообществ должны утвердить глав региональных правительств, а муниципальные парламенты утвердят мэров.