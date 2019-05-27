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РИА Новости

В Барселоне на муниципальных выборах победили сторонники независимости

Вчера, 03:36
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© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Барселоне. Архивное фото
Участники акции протеста в Барселоне. Архивное фото
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
МАДРИД, 27 мая – РИА Новости. "Левые республиканцы Каталонии", партия, выступающая за независимость автономного сообщества от Испании, победила на муниципальных выборах в Барселоне, которые состоялись в воскресенье.
"Левым республиканцам", список которых возглавляет Эрнест Марагаль, бывший советник иностранных дел каталонского женералитета, удалось получить 21,35% голосов избирателей и десять мест в барселонском парламенте из 41, свидетельствуют данные МВД Испании.
Такое же количество мандатов получила левая коалиция Barcelona en Comú во главе с нынешним мэром Адой Колау, однако за нее проголосовали чуть меньшее число избирателей - 20,71%. Эта коалиция выступает за территориальную целостность Испании, но отстаивает право на проведение референдума по вопросу независимости Каталонии.
Каталонские социалисты получили восемь мест и 18,4% голосов - удвоив свое представительство. Блок "Барселона за перемены – Граждане" во главе с бывшим премьером Франции Мануэлем Вальсом получил шесть мандатов, Народная партия – два. Все три партии выступают за территориальную целостность Испании и отказываются признавать право на проведение референдума, поскольку это противоречит конституции.
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Правая коалиция "Вместе за Каталонию", которая выступает за независимость автономного сообщества, получила пять мандатов. Ее список возглавляет бывший советник внутренних дел женералитета Жоаким Форн, которому предъявлены обвинения в организации восстания в связи с проведением незаконного референдума о независимости 1 октября 2017 года и который находится в предварительном тюремном заключении.
Теперь для утверждения мэра Барселоны партиям предстоят сложные переговоры, чтобы какой-либо кандидат смог набрать необходимое большинство для утверждения его кандидатуры в парламенте.
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В воскресенье в Испании состоялись выборы в 12 из 17 автономных сообществ (Арагон, Астурия, Балеарские острова, Канары, Кантабрия, Кастилия-ла-Манча, Кастилия-и-Леон, Эстремадура, Сообщество Мадрид, Мурсия, Наварра и Риоха), автономных городов Сеута и Мелилья, муниципальные выборы во всей стране (всего 8131 муниципалитет). По итогам выборов парламенты автономных сообществ должны утвердить глав региональных правительств, а муниципальные парламенты утвердят мэров.
Кроме того, 26 мая в стране прошли выборы в Европарламент, на которых победили социалисты, обеспечив себе 20 мандатов в законодательном органе ЕС.
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