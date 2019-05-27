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РИА Новости

Замдиректора школы в Приморье уволилась после скандального флешмоба

Вчера, 03:33
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ВЛАДИВОСТОК, 27 мая - РИА Новости. Инцидент со скандальным видео в школе Владивостока повлиял на работу сотрудников учебного заведения, в том числе заявление об увольнении написала и замдиректора, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Галина Пугина.
В соцсетях и местных СМИ распространилось видео, снятое у школы во Владивостоке. На нем видно, как десятки переодетых в разные костюмы учеников устроили праздник: они пускают разноцветный дым, танцуют и громко скандируют, позже в школе они распыляют огнетушитель. Трое из юношей одеты в костюмы "зайчиков" с черными масками, а одна из девушек - в форму полицейского.
Стоп-кадр видеоролика, снятого выпускниками школы во Владивостоке
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Ранее в школе РИА Новости рассказали, что директор написала заявление об увольнении по собственному желанию, в учебном заведении идет внутренняя проверка. Кроме того, из-за "незаконного ношения форменной одежды со знаками различия с символикой правоохранительных органов" проверку проводит УМВД города. Власти Приморья заявили, что подобное поведение учеников на территории школы недопустимо, со всеми участниками и их родителями пройдет разъяснительная работа, к школе применят меры воздействия, с охранной организацией проведут отдельную работу. На двоих учеников, которые были на видео в форме правоохранителей, составлены протоколы.
"Мне кажется, уж пора заканчивать обсуждать это и дать всем людям спокойно работать. У меня заместитель директора по воспитательной работе написала заявление (об увольнении – ред.). Замдиректора по эстетическому воспитанию – у нас была такая должность, сейчас она занимается подготовкой хора, вокальной группы – сказала, что не знает, как дальше работать, классный руководитель тоже ... Пока мы не можем это пережить, а нам и не дают", - отметила Пугина.
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