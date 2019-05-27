Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-27T03:30Z
https://ria.ru/20190527/1554936681.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Арестованный в Таиланде россиянин Украинский более месяца держит голодовку

Вчера, 03:30
938
БАНГКОК, 27 мая – РИА Новости. Россиянин Дмитрий Украинский, арестованный в Таиланде в 2016 году по запросу ФБР США и позже осужденный по таиландскому законодательству на 10 лет заключения, более 30 суток держит голодовку в бангкокской тюрьме.
Об этом сообщил РИА Новости сам россиянин, которого корреспондент агентства посетил в Центральном следственном изоляторе Бангкока.
В помещение для визитов следственного изолятора тюремные охранники привезли россиянина в инвалидном кресле, так как он не в состоянии пройти пешком более 50 метров, не теряя сознание.
"Я ничего не ем, совсем ничего, с 22 апреля, со дня, когда начал голодовку. Только пью воду. Силы совсем на исходе, поэтому я вчера и сегодня позволил себе по чашке чуть подслащенного чая, чтобы в организм поступило немного глюкозы", - сказал РИА Новости Украинский.
Пассажиры в аэропорту Рональда Рейгана в Вашингтоне
25 января, 12:21
МИД предупредил россиян об угрозе преследования со стороны США за границей
"В основном лежу, так меньше сил тратится. Еще неделю назад более или менее мог ходить. Несколько дней назад нужно было встать и пешком пойти в тюремную больницу, но я прошел совсем немного, метров тридцать, и понял, что теряю сознание. Сел на землю. С тех пор меня возят на "тележке", если необходимо перемещаться по территории тюрьмы – в больницу и на свидания с посетителями", - рассказал он.
Россиянин, сначала арестованный по экстрадиционному запросу США, а затем, вторично, по местному законодательству, начал голодовку, чтобы добиться от таиландских судебных властей справедливости в своем "местном" уголовном деле, по которому его приговорили к 10 годам тюрьмы и которое, как он считает, стало результатом действий сотрудников ФБР США, предпринятых в ответ на его отказ от добровольной экстрадиции в Америку.
Дмитрий Украинский был арестован 15 июля 2016 года в курортной Паттайе, где несколько лет жил и построил успешный бизнес в сфере туризма и торговли недвижимостью. Арест был произведен таиландскими полицейскими по запросу ФБР США в присутствии двух представителей ФБР. В Америке Украинского обвинили в кибермошенничестве, хакерстве и отмывании денег в составе преступной группы. Россиянин заявил о своей невиновности по всем пунктам обвинения и готовности защищаться в суде, особо подчеркнув, что совсем не владеет навыками компьютерного программирования и не знает ничего о большинстве банковских транзакций, упомянутых в американском запросе.
Наручники
5 января, 02:44
На Северных Марианских островах по запросу США арестовали россиянина
В 2018 году бангкокский суд принял постановление, разрешающее его экстрадицию в США. Ранее тот же суд разрешил экстрадицию Украинского в Россию. Однако ни то, ни другое решение не может вступить в силу, пока длится уголовное дело по таиландскому законодательству. В феврале 2019 года апелляционный суд по этому делу подтвердил в отношении россиянина приговор суда певой инстанции: 10 лет тюрьмы.
Украинский уверен, что уголовное дело по таиландскому законодательству против него было заведено в результате незаконного давления на таиландское правосудие со стороны сотрудников ФБР США, которые, по его словам, после его отказа от добровольного выезда на суд в Америку в 2016 году, угрожали ему именно таким уголовным делом, сказав, что он "будет гнить в таиландской тюрьме 7 – 8 лет".
"Выходить из голодовки не собираюсь, пока не удовлетворят мои требования. Меня здесь всячески уговаривают прекратить голодать, даже к заместителю начальника тюрьмы возили. Он меня выслушал, я подробно все рассказал. Он предложил мне встречу с начальником тюрьмы, которая планировалась на 8 мая, и помощь в быстрой передаче в суд моего письма с просьбой о новом тщательном изучении моего дела. Там очень много всяческих нестыковок, и их устранение может изменить всю картину. Письмо я написал. Но оно так и лежит пока у меня, и встреча 8 мая не состоялась. Буду продолжать голодовку, пока хотя бы эти планы не будут реализованы", - сказал РИА Новости Украинский.
Виктор Бут
27 декабря 2018, 17:16
Бут пожелал Марии Бутиной не сдаваться
210080
Экстрадиция Дмитрия Украинского в РоссиюДмитрий УкраинскийРоссияСШАТаиландВ мире
Рекомендуем
Певица Алсу
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"
РИА
Новости
Советник президента Украины Андрей Богдан во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Глава администрации Зеленского пообещал России политику "кнута и пряника"
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Лента
новостей
Золотые слитки
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
В команде Зеленского оценили отказ Рады рассмотреть законопроект президента
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Президент Украины Владимир Зеленский в рабочем кабинете
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская. Архивное фото
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Саммит НАТО в Брюсселе
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, во время заседания в Шевченковском районном суде города Киев. 22 июня 2018
Савченко рассказала, как увидела страх в глазах украинских депутатов
Джон Дэвисон Рокфеллер
Назван самый богатый человек в истории
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:11Роскачество рассказало, как выбрать мороженое
08:05Авиадебоширу, требовавшему пересадить его в бизнес-класс, назначили лечение
08:00Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Югре
07:57Оперативные службы не нашли взрывных устройств в главном аэропорту Камчатки
07:55Информация о минировании аэропорта Хабаровска не подтвердилась
07:43СМИ: ущерб от взрыва в таиландском порту превысит три миллиона долларов
07:37Российские дипломаты в Китае попросили прояснить правила проверки телефонов
07:33В ЛНР сообщили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
07:18В России изменились правила обязательного медицинского страхования
07:16Казахстан одобрил проект соглашения с Россией о пусках с Байконура
07:11Трамп выразил соболезнования в связи с нападением в Японии
07:08Конкуренты России "снимают сливки" на космических сервисах, заявил Рогозин
06:59СМИ: в Китае три человека погибли в результате обвала на стройке в метро
06:57Аэропорт Хабаровска эвакуировали после сообщений о минировании
06:55В Красноярском крае медведь зашел на детскую площадку
06:50В Хабаровском крае эвакуировали крупные ТЦ после сообщений о минировании
06:39Число жертв атаки в Японии возросло до двух человек
06:28В Хабаровске ребенок провалился в коллектор с горячей водой
06:26Трамп: японский авианосец "Кага" позволит защитить регион от угроз
06:25Президент Сербии признал потерю Косово
Лента новостейМолния