Арестованный в Таиланде россиянин Украинский более месяца держит голодовку

БАНГКОК, 27 мая – РИА Новости. Россиянин Дмитрий Украинский, арестованный в Таиланде в 2016 году по запросу ФБР США и позже осужденный по таиландскому законодательству на 10 лет заключения, более 30 суток держит голодовку в бангкокской тюрьме.

Об этом сообщил РИА Новости сам россиянин, которого корреспондент агентства посетил в Центральном следственном изоляторе Бангкока.

В помещение для визитов следственного изолятора тюремные охранники привезли россиянина в инвалидном кресле, так как он не в состоянии пройти пешком более 50 метров, не теряя сознание.

"Я ничего не ем, совсем ничего, с 22 апреля, со дня, когда начал голодовку. Только пью воду. Силы совсем на исходе, поэтому я вчера и сегодня позволил себе по чашке чуть подслащенного чая, чтобы в организм поступило немного глюкозы", - сказал РИА Новости Украинский.

"В основном лежу, так меньше сил тратится. Еще неделю назад более или менее мог ходить. Несколько дней назад нужно было встать и пешком пойти в тюремную больницу, но я прошел совсем немного, метров тридцать, и понял, что теряю сознание. Сел на землю. С тех пор меня возят на "тележке", если необходимо перемещаться по территории тюрьмы – в больницу и на свидания с посетителями", - рассказал он.

Россиянин, сначала арестованный по экстрадиционному запросу США, а затем, вторично, по местному законодательству, начал голодовку, чтобы добиться от таиландских судебных властей справедливости в своем "местном" уголовном деле, по которому его приговорили к 10 годам тюрьмы и которое, как он считает, стало результатом действий сотрудников ФБР США, предпринятых в ответ на его отказ от добровольной экстрадиции в Америку.

Дмитрий Украинский был арестован 15 июля 2016 года в курортной Паттайе, где несколько лет жил и построил успешный бизнес в сфере туризма и торговли недвижимостью. Арест был произведен таиландскими полицейскими по запросу ФБР США в присутствии двух представителей ФБР. В Америке Украинского обвинили в кибермошенничестве, хакерстве и отмывании денег в составе преступной группы. Россиянин заявил о своей невиновности по всем пунктам обвинения и готовности защищаться в суде, особо подчеркнув, что совсем не владеет навыками компьютерного программирования и не знает ничего о большинстве банковских транзакций, упомянутых в американском запросе.

В 2018 году бангкокский суд принял постановление, разрешающее его экстрадицию в США. Ранее тот же суд разрешил экстрадицию Украинского в Россию. Однако ни то, ни другое решение не может вступить в силу, пока длится уголовное дело по таиландскому законодательству. В феврале 2019 года апелляционный суд по этому делу подтвердил в отношении россиянина приговор суда певой инстанции: 10 лет тюрьмы.

Украинский уверен, что уголовное дело по таиландскому законодательству против него было заведено в результате незаконного давления на таиландское правосудие со стороны сотрудников ФБР США, которые, по его словам, после его отказа от добровольного выезда на суд в Америку в 2016 году, угрожали ему именно таким уголовным делом, сказав, что он "будет гнить в таиландской тюрьме 7 – 8 лет".