Пушков посоветовал напавшему на журналиста чиновнику "собирать вещи"

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter резко раскритиковал чиновника из Хакасии, члена" Единой России" Сергея Зайцева, напавшего на журналиста телеканала "Россия 24".
Пушков предположил, что Зайцев после инцидента будет недолго занимать свой пост, и посоветовал ему "собирать вещи".
"Г-н Зайцев, глава Ширинского района Хакасии, уже "прославился" на всю Россию, бросив на пол журналиста ВГТРК. Уверен, что эта история будет иметь продолжение, причем не самое приятное для г-на Зайцева", — написал сенатор.
Он добавил, что такое поведение чиновника недопустимо, и напомнил о деле футболистов Кокорина и Мамаева, которые говорили, что их спровоцировали перед дракой.
"Кокорин и Мамаев также говорят, что их спровоцировали. Что бы ни сказал корреспондент, если он вообще что-то такое сказал, рукоприкладства со стороны главы района не оправдывает. Можно было просто прекратить беседу и предложить покинуть кабинет. А его действия — это безобразие", — подчеркнул Пушков.
Полагаю, этот глава района недолго останется таковым. Собственно, может уже собирать вещи. https://t.co/TJe5JcoAEG— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 мая 2019 г.
Ранее стало известно, что член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете. Видео распространилось в интернете и получило широкий резонанс. В воскресенье заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко от лица партии извинился перед журналистами "за безобразную сцену" с Зайцевым и сообщил, что в ближайшие дни партийная комиссия по этике вынесет решение в его отношении. Региональное отделение ЕР в Хакасии также рассмотрит инцидент с хакасским чиновником и журналистом телеканала "России 24".
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