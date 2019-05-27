Пушков посоветовал напавшему на журналиста чиновнику "собирать вещи"

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 24 апреля 2019

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter резко раскритиковал чиновника из Хакасии, члена" Единой России" Сергея Зайцева, напавшего на журналиста телеканала "Россия 24".

Пушков предположил, что Зайцев после инцидента будет недолго занимать свой пост, и посоветовал ему "собирать вещи".

"Г-н Зайцев, глава Ширинского района Хакасии, уже "прославился" на всю Россию, бросив на пол журналиста ВГТРК. Уверен, что эта история будет иметь продолжение, причем не самое приятное для г-на Зайцева", — написал сенатор.

Он добавил, что такое поведение чиновника недопустимо, и напомнил о деле футболистов Кокорина и Мамаева, которые говорили, что их спровоцировали перед дракой.

"Кокорин и Мамаев также говорят, что их спровоцировали. Что бы ни сказал корреспондент, если он вообще что-то такое сказал, рукоприкладства со стороны главы района не оправдывает. Можно было просто прекратить беседу и предложить покинуть кабинет. А его действия — это безобразие", — подчеркнул Пушков.

Полагаю, этот глава района недолго останется таковым. Собственно, может уже собирать вещи. https://t.co/TJe5JcoAEG — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 мая 2019 г.

Ранее стало известно, что член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете. Видео распространилось в интернете и получило широкий резонанс. В воскресенье заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко от лица партии извинился перед журналистами "за безобразную сцену" с Зайцевым и сообщил, что в ближайшие дни партийная комиссия по этике вынесет решение в его отношении. Региональное отделение ЕР в Хакасии также рассмотрит инцидент с хакасским чиновником и журналистом телеканала "России 24".

Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил к 1,5 годам колонии общего режима братьев Александра и Кирилла Кокориных, по году и 5 месяцев получили Павел Мамаев и Александр Протасовицкий. Согласно обвинительному заключению все они стали участниками двух конфликтов в центре столицы 8 октября 2018 года .