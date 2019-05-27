Директор школы в Приморье призвала закрыть тему скандального флешмоба

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая - РИА Новости. Директор школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, призвала закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.

В соцсетях и местных СМИ распространилось видео, снятое у школы во Владивостоке. На нем видно, как десятки переодетых в разные костюмы учеников устроили праздник: они пускают разноцветный дым, танцуют и громко скандируют, позже в школе они распыляют огнетушитель. Трое из юношей одеты в костюмы "зайчиков" с черными масками, а одна из девушек - в форму полицейского.

Ранее в школе РИА Новости рассказали, что директор написала заявление об увольнении по собственному желанию, в учебном заведении идет внутренняя проверка. Кроме того, из-за "незаконного ношения форменной одежды со знаками различия с символикой правоохранительных органов" проверку проводит УМВД города. Власти Приморья заявили, что подобное поведение учеников на территории школы недопустимо, со всеми участниками и их родителями пройдет разъяснительная работа, к школе применят меры воздействия, с охранной организацией проведут отдельную работу. На двоих учеников, которые были на видео в форме правоохранителей, составлены протоколы.

В интернете распространяются сообщения в поддержку руководства школы и учеников.

Директор школы Галина Пугина в беседе с РИА Новости отметила, что не читает эти публикации и не знала о такой поддержке.

"Мне это все (ситуация) печально, потому что надо бы закрыть эту тему и дать детям готовиться к экзаменам: не только одиннадцатиклассники, которых 86 человек, еще и 108 выпускников девятого класса сдают экзамены, родители… Все переживают", - сказала Пугина.

По ее словам, пока она не приняла окончательное решение об увольнении.