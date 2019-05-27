Катар и США обсудили двустороннее военное сотрудничество

БЕЙРУТ, 27 мая - РИА Новости. Командующий сухопутными войсками Катара Саид Хусейн Аль-Хаярейн встретился с заместителем командующего силами США в центральном управлении на Ближнем Востоке, стороны обсудили направления двустороннего военного сотрудничества, сообщает катарское государственное агентство QNA.
"Командующий сухопутными войсками Катара провел переговоры с заместителем командующего силами США в центральном управлении на Ближнем Востоке. Стороны обсудили направления двустороннего военного сотрудничества",- говорится в сообщении.
Commander of the Qatari Amiri Land Forces Major met with Deputy Commander of the US Central Command in the Middle East. Discussions during the meeting dealt with military cooperation between the two sides #QNA pic.twitter.com/4o1vV4w9Df— Qatar News Agency (@QNAEnglish) 26 мая 2019 г.
По данным агентства, на встрече присутствовали высокопоставленные офицеры вооруженных сил.
Ранее Доха заявляла, что планирует проведение военных учений на западе страны рядом с побережьем Персидского залива с 23 июня по 4 июля.
В последнее время наблюдается обострение ситуации вокруг Персидского залива и Ирана, в том числе США сосредоточили в заливе и вблизи него как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot. Как пояснили в Пентагоне, это ответ на "признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США", нацеленный на защиту американских интересов. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи заявлял, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.
В Катаре расположена крупнейшая военная база США на Ближнем Востоке, которая используется при выполнении боевых задач в регионе.