Катар и США обсудили двустороннее военное сотрудничество

В последнее время наблюдается обострение ситуации вокруг Персидского залива и Ирана, в том числе США сосредоточили в заливе и вблизи него как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot. Как пояснили в Пентагоне, это ответ на "признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США", нацеленный на защиту американских интересов. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи заявлял, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.