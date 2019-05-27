В Словакии на выборах в Европарламент победила либеральная коалиция

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Либеральная проевропейская коалиция партий "Прогрессивная Словакия" и "Вместе" победила на выборах в Европарламент, второе место заняла правящая в стране партия "Курс – социальная демократия" (КСД), сообщается в заявлении cтатистического управления Словакии.

По данным управления, коалиция "Прогрессивная Словакия" и "Вместе" набрала 20,1% голосов и получила четыре мандата в Европарламенте, "Курс – социальная демократия" (КСД) получила три мандата, крайне правая партия "Народная партия Наша Словакия" (НПНС)" - два.