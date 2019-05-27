В Швеции на выборах в Европарламент побеждают социал-демократы

СТОКГОЛЬМ, 27 мая - РИА Новости. Шведская социал-демократическая партия, лидером которой является премьер-министр страны Стефан Левен, побеждает на прошедших в воскресенье выборах в Европарламент, свидетельствуют первые официальные результаты, опубликованные избирательной комиссией.

После обработки результатов голосования с 5717 избирательных участков из 6305 социал-демократы набирают 23,7% голосов. На втором месте - либерально-консервативная партия "Умеренной коалиции" (Модератерна) с 16,7% голосов. Третье место занимает правая партия "Демократы Швеции" - 15,6%, значительно улучшившая свои результат по сравнению с прошлыми выборами в Европарламент (2014, тогда они набрали 9,7%).

Несмотря на повышенное внимание к проблемам экологии в ходе предвыборной кампании, Партия зеленых набрала на 5,9% голосов меньше, чем на прошлых выборах. При этом она все равно обеспечила себе мандаты в Европарламенте. Кроме этого, барьер в 4% преодолели Левая партия, Партия центра, Либеральная партия и христианские демократы.