В Европарламенте уточнили прогноз распределения мест по итогам выборов

Во время голосования на выборах в Европейский парламент на одном их избирательных участков в Афинах. 26 мая 2019

Во время голосования на выборах в Европейский парламент на одном их избирательных участков в Афинах. 26 мая 2019

БРЮССЕЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Две фракции евроскептиков и националистов в новом составе Европарламента могут суммарно рассчитывать на 108 мандатов, что чуть меньше, чем согласно предыдущей оценке ЕП по итогам выборов.

Ранее сообщалось, что "альянс (итальянского вице-премьера Маттео) Сальвини", объединяющий евроскептиков из Франции, Австрии, Бельгии, Италии и других стран, может получить 57 кресел (в прошлом парламенте в рамках фракции "Европа наций и свобод" было 37), а сторонники Brexit из "Европы свободы и прямой демократии" могут рассчитывать еще на 56 мандатов (был 41).

Теперь в обнародованной в пресс-центре таблице указывается, что "Европа наций и свобод" получит 55 мандатов, а "Европа свободы и прямой демократии" – 53.

Однако даже с учетом снижения оценки, вместе у них будет столько же мест, сколько у альянса либералов и сторонников президента Франции Эммануэля Макрона (108), которые становятся третьей по величине фракцией.

При этом доля "Европейской народной партии", ведущей политической силы, претендующей на пост главы ЕК, подросла до 178 мандатов, а вторая по величине фракция социал-демократов будет насчитывать 152. Вместе они могут набрать в рамках коалиции 330 мандатов, что недостаточно для правящего большинства.