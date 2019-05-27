Замглавы МИД Ирана начал турне по странам Персидского залива

ДОХА, 27 мая - РИА Новости. Заместитель главы МИД Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи нанес визит в султанат Оман в рамках предпринятого на фоне обострений отношений с США турне по странам региона, во время которого он также собирается посетить Катар и Кувейт, сообщил МИД Омана в социальной сети Twitter.

Ранее близкий к иракскому премьеру источник сообщил РИА Новости, что шесть стран, включая Ирак, Оман и Катар, выступают посредниками в урегулировании конфликта между США и Ираном.

استقبل معالي #يوسف_بن_علوي سعادة الدكتورعباس عراقجي مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية بالجمهورية الإسلامية #الإيرانية الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية للسلطنة.تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول بعض القضايا والتطورات التي تشهدها المنطقة. pic.twitter.com/7TO7epiglt — وزارة الخارجية (@MofaOman) 26 мая 2019 г.

Как отметило внешнеполитическое ведомство, Аракчи провел переговоры с министром Юсефом бен Аляви, во время которых они обсудили "двустороннее сотрудничество, проблемы и развитие событий в регионе".

Ранее сообщалось, что США на фоне обострения ситуации вокруг Ирана сосредоточили в Персидском заливе и вблизи него как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot. Как пояснили в Пентагоне, это ответ на "признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США и для защиты наших интересов". Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи заявлял, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.