Кандидат в главы ЕК исключил возможность сотрудничества с евроскептиками

Агитационный автобус у Штаб-квартиры Европарламента в Брюсселе во время заключительного деня выборов в Европейский парламент. 26 мая 2019

Агитационный автобус у Штаб-квартиры Европарламента в Брюсселе во время заключительного деня выборов в Европейский парламент. 26 мая 2019

БРЮССЕЛЬ, 27 мая – РИА Новости, Мария Князева. Крупнейшая группа в уходящем и, как свидетельствуют предварительные оценки итогов выборов, в новом созыве Европарламента - Европейская народная партия (EPP) не намерена сотрудничать в новом созыве ЕП с партиями, которые не верят в проект Евросоюза, заявил основной кандидат на пост главы Еврокомиссии от EPP Манфред Вебер на пресс-конференции.

Перед выступлением Вебера представитель Европарламента отметил, что граждане Евросоюза проголосовали о том, кто будет представлять их в Европарламенте. Это в свою очередь будет иметь непосредственное влияние на то, кто будет возглавлять Еврокомиссию в 2019-2024 годах, поскольку депутаты ЕП будут принимать решение об этом на следующем пленарном заседании в Страсбурге в июле.

"Для EPP нет шанса, готовности на какое-либо сотрудничество с экстремистами слева и справа. Для нас не будет кооперации с какой-либо партией, которая не верит в европейский дух и будущее проекта Европейского союза", - сказал Вебер.

Согласно обновленным предварительным оценкам итогов выборов, доля "Европейской народной партии", ведущей политической силы, претендующей на пост главы ЕК, подросла до 178 мандатов, а вторая по величине фракция социал-демократов может получить 152 мандата. Вместе они могут набрать в рамках коалиции 330 мандатов, что недостаточно для правящего большинства, которое должно насчитывать не менее 376 депутатов. Всего же в ЕП будет 751 место.

Две фракции "евроскептиков" в новом составе Европарламента могут суммарно рассчитывать на 108 мандатов, что чуть меньше, чем по предыдущей оценке по итогам выборов. Однако даже с учетом снижения оценки вместе у них будет столько же мест, сколько у альянса либералов и сторонников президента Франции Эммануэля Макрона (108), которые становятся третьей по величине фракцией.