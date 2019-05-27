Дочь Алсу прокомментировала финал шоу "Голос. Дети"

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Дочь Алсу Микелла Абрамова, финалистка шестого сезона телешоу "Голос. Дети" на Первом канале прокомментировала финал проекта.

Она отметила, что мечта выйти на сцену и стать частью телешоу воплотилась в реальность, а прошедшие месяцы оказались веселыми и насыщенными.

Кроме того, Абрамова поздравила с победой всех финалистов проекта.

В минувшую пятницу на Первом канале показали спецвыпуск телешоу, на котором гендиректор канала Константин Эрнст объявил победителями всех финалистов, включая Микиллу Абрамову, которая отказалась от участия в спецвыпуске. Каждому из финалистов вручили по миллиону рублей.

"Победила дружба"

Итоги спецвыпуска прокомментировали российские звезды шоу-бизнеса. По словам продюсера Иосифа Пригожина, решение Первого канала присудить победу всем финалистам было мудрым. В комментарии радиостанции "Говорит Москва" Пригожин выдвинул предположение, что дочь Алсу не стала принимать участие в спецвыпуске из-за "психологической травмы" в связи со скандалом вокруг подтасовки голосов.

"Потому что когда дети идут к какой-то неизвестности, когда тебя пинают ногами, это очень сложно пережить взрослому человеку, а когда мы говорим о детях — особенно", — сказал продюсер.

Также Пригожин добавил, что Абрамова хорошо поет, у нее есть талант и "фантастические перспективы" в музыкальной карьере. Он также пообещал, что, возможно, поддержит девочку, если ее родители об этом попросят.

О справедливости решения Первого канала заявил и актер Станислав Садальский.

"Всем сестрам по серьгам. Победила дружба", — написал артист в Instagram

Что произошло

В конце апреля после голосования в финале шоу "Голос. Дети" разгорелся скандал. В результате организаторы проекта решили проверить результаты, согласно которым победительницей конкурса оказалась дочь Алсу Микелла Абрамова. Руководство Первого канала попросило о помощи международную компанию Group-IB.