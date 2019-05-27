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РИА Новости

Дочь Алсу прокомментировала финал шоу "Голос. Дети"

Вчера, 01:35
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Дочь Алсу Микелла Абрамова, финалистка шестого сезона телешоу "Голос. Дети" на Первом канале прокомментировала финал проекта.
Она отметила, что мечта выйти на сцену и стать частью телешоу воплотилась в реальность, а прошедшие месяцы оказались веселыми и насыщенными.
Кроме того, Абрамова поздравила с победой всех финалистов проекта.
В минувшую пятницу на Первом канале показали спецвыпуск телешоу, на котором гендиректор канала Константин Эрнст объявил победителями всех финалистов, включая Микиллу Абрамову, которая отказалась от участия в спецвыпуске. Каждому из финалистов вручили по миллиону рублей.
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"Победила дружба"

Итоги спецвыпуска прокомментировали российские звезды шоу-бизнеса. По словам продюсера Иосифа Пригожина, решение Первого канала присудить победу всем финалистам было мудрым. В комментарии радиостанции "Говорит Москва" Пригожин выдвинул предположение, что дочь Алсу не стала принимать участие в спецвыпуске из-за "психологической травмы" в связи со скандалом вокруг подтасовки голосов.
"Потому что когда дети идут к какой-то неизвестности, когда тебя пинают ногами, это очень сложно пережить взрослому человеку, а когда мы говорим о детях — особенно", — сказал продюсер.
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Также Пригожин добавил, что Абрамова хорошо поет, у нее есть талант и "фантастические перспективы" в музыкальной карьере. Он также пообещал, что, возможно, поддержит девочку, если ее родители об этом попросят.
О справедливости решения Первого канала заявил и актер Станислав Садальский.
"Всем сестрам по серьгам. Победила дружба", — написал артист в Instagram.
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Что произошло

В конце апреля после голосования в финале шоу "Голос. Дети" разгорелся скандал. В результате организаторы проекта решили проверить результаты, согласно которым победительницей конкурса оказалась дочь Алсу Микелла Абрамова. Руководство Первого канала попросило о помощи международную компанию Group-IB.
По предварительным итогам расследования, в пользу Абрамовой провели массированную автоматизированную отправку СМС, в связи с чем телеканал решил отменить результаты финала.
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17508655
Шоу-бизнесВокальный конкурс "Голос. Дети"
Популярные комментарии
Дочь Алсу прокомментировала...Да она ребенок сопливый еще, ребенок, понимаете?Ей в куклы играть еще положено, а она, видите ли, комментирует уже...Могу себе представить, что из нее вырастет.
27 мая, 06:04
ssania.sam-aleck
2730002
"Прокомментировала"... ну что, ждем ее теперь в госдуме
27 мая, 02:56
Антон Давыдов
2070004
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