Фильм Гая Ричи "Аладдин" возглавил российский прокат в выходные

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Американский музыкальный фильм Гая Ричи "Аладдин" возглавил российский прокат, собрав за выходные 413,5 миллиона рублей, сообщил в понедельник портал Американский музыкальный фильм Гая Ричи "Аладдин" возглавил российский прокат, собрав за выходные 413,5 миллиона рублей, сообщил в понедельник портал kinobusiness.com

На втором месте - анимационный фильм "Тайная жизнь домашних животных 2", его сборы составили 150,8 миллиона рублей за уикенд.

Лидер прошлой недели - фильм Роба Леттермана "Покемон. Детектив Пикачу" - занял третье место со сборами 94,2 миллиона рублей (общие сборы за две недели - 408,6 миллиона рублей).

На четвертом месте - боевик Чада Стахелски "Джон Уик 3" c Киану Ривзом и Холли Берри в главных ролях, собравший за выходные 83,6 миллиона рублей (сборы за две недели - 399,1 миллиона рублей).