Россиянин рассказал, как пережил мощное землетрясение в Эквадоре

МЕХИКО, 27 мая – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Мощное землетрясение, произошедшее в воскресенье в Перу, затронуло и соседний Эквадор: проживающий там россиянин Олег Некрасов рассказал РИА Новости, что впервые за девять лет жизни в этой стране выбежал на улицу во время толчков.

Землетрясение магнитудой восемь произошло на севере Перу, сообщил Институт геофизики страны. От города Баньос, где проживет россиянин, до эпицентра почти 600 километров. В результате землетрясения один человек в Перу погиб и 11 пострадали.

"Проснулся ночью от того, что кровать раскачивается. Поскольку за время жизни в Эквадоре я пережил уже несколько десятков землетрясений, в первые секунды хотел закрыть глаза и спать дальше. Но жена уже стояла в дверном проеме и сказала, что как-то уж слишком трясет", - сказал Некрасов.

Он отметил, что мебель ходила ходуном, люстра качалась. "Подождал с минуту - толчки не прекратились. Сказал себе одеваться, взял документы, и мы выбежали из квартиры. Пока спускались на первый этаж, толчки прекратились. Подождали пару минут - и вернулись домой", - добавил россиянин.

По его словам, пострадавших и разрушений в Баньосе нет. В то же время эквадорский портал Comercio сообщает о семи пострадавших в результате подземных толчков в других провинциях страны.