Пучдемона избрали в Европарламент

Карлес Пучдемон во время церемонии подписания декларации о независимости Каталонии в каталонском парламенте. 10 октября 2017

МАДРИД, 27 мая - РИА Новости. Бывший председатель каталонского женералитета Карлес Пучдемон, скрывающийся от испанского правосудия в Бельгии, и его бывший заместитель Ориол Жункерас, находящийся в предварительном заключении в испанской тюрьме, получат депутатские мандаты в Европарламенте. Об этом свидетельствуют предварительные данные итогов выборов после обработки 96% бюллетеней.

Пучдемон - номер один списка каталонской коалиции Lliures per Europa (Свободные для Европы). Эта коалиция по результатам воскресного голосования получает два места из 54, которые имеет Испания в ЕП. В Европарламент от этой коалиции также проходит бывший член женералитета Тони Комин, также скрывающийся от испанского правосудия в Бельгии.

В Европарламент прошел Ориол Жункерас, которому предъявлены обвинения в организации восстания в связи с проведением незаконного референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года и дальнейшим провозглашением независимости региональным парламентом. Прокуратура требует приговорить Жункераса к 25 годам тюремного заключения.

Жункерас возглавляет список коалиции "Сейчас Республики". Эта коалиция, куда входят в том числе каталонские, баскские, галисийские левые националисты ("Левые республиканцы Каталонии", Bilduи "Галисийский националистический блок"), получает три места в Европарламенте.

Жункерас на парламентских выборах 28 апреля был избран депутатом испанского конгресса, однако президиум нижней палаты принял решение о приостановке его полномочий, поскольку ему предъявлены обвинения в организации восстания.

Выборы в ЕП в стране выиграла Испанская социалистическая рабочая партия. Она получила 20 мест из 54, которые имеет в ЕП Испания. На втором месте с 12 мандатами - Народная партия. Впервые в Европарламент прошла крайне правая VOX (три мандата).