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РИА Новости

Пучдемона избрали в Европарламент

Вчера, 01:15
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© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкКарлес Пучдемон во время церемонии подписания декларации о независимости Каталонии в каталонском парламенте. 10 октября 2017
Карлес Пучдемон во время церемонии подписания декларации о независимости Каталонии в каталонском парламенте. 10 октября 2017
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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МАДРИД, 27 мая - РИА Новости. Бывший председатель каталонского женералитета Карлес Пучдемон, скрывающийся от испанского правосудия в Бельгии, и его бывший заместитель Ориол Жункерас, находящийся в предварительном заключении в испанской тюрьме, получат депутатские мандаты в Европарламенте. Об этом свидетельствуют предварительные данные итогов выборов после обработки 96% бюллетеней.
Пучдемон - номер один списка каталонской коалиции Lliures per Europa (Свободные для Европы). Эта коалиция по результатам воскресного голосования получает два места из 54, которые имеет Испания в ЕП. В Европарламент от этой коалиции также проходит бывший член женералитета Тони Комин, также скрывающийся от испанского правосудия в Бельгии.
В Европарламент прошел Ориол Жункерас, которому предъявлены обвинения в организации восстания в связи с проведением незаконного референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года и дальнейшим провозглашением независимости региональным парламентом. Прокуратура требует приговорить Жункераса к 25 годам тюремного заключения.
Жункерас возглавляет список коалиции "Сейчас Республики". Эта коалиция, куда входят в том числе каталонские, баскские, галисийские левые националисты ("Левые республиканцы Каталонии", Bilduи "Галисийский националистический блок"), получает три места в Европарламенте.
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Жункерас на парламентских выборах 28 апреля был избран депутатом испанского конгресса, однако президиум нижней палаты принял решение о приостановке его полномочий, поскольку ему предъявлены обвинения в организации восстания.
Выборы в ЕП в стране выиграла Испанская социалистическая рабочая партия. Она получила 20 мест из 54, которые имеет в ЕП Испания. На втором месте с 12 мандатами - Народная партия. Впервые в Европарламент прошла крайне правая VOX (три мандата).
Центристская партия "Граждане" получила семь мандатов, левая коалиция "Вместе можем изменить Европу" (входит Podemos), которая требует провести глубокие социальные изменения в ЕС, - шесть депутатских мест. Коалиция "За солидарную Европу" (туда входят в том числе правая "Баскская националистическая партия" и "Канарская коалиция") получает одно место.
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