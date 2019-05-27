В Европарламенте спрогнозировали распределение мест по итогам выборов

БРЮССЕЛЬ, 27 мая — РИА Новости. Евроскептики и националисты из двух фракций могут рассчитывать в новом составе Европарламента в совокупности на 113 кресел, что больше, чем в предыдущем составе, свидетельствует опубликованная ЕП уточненная оценка распределения кресел.
Ранее фракции "Европейских наций и свобод" и группа "Европа свободы и прямой демократии" насчитывали, соответственно, 37 и 41 депутата (всего 78).
По оценке ЕП, "альянс (итальянского вице-премьера Маттео. — Прим. ред.) Сальвини", объединяющий евроскептиков из Франции, Австрии, Бельгии, Италии и других стран, может получить 57 кресел (в прошлом парламенте было 37), а сторонники Brexit из "Европы свободы и прямой демократии" могут рассчитывать еще на 56 мандатов (был 41).
Пока остается вопросом, будут ли эти силы формировать единую группу, учитывая, что в составе второй фракции будут депутаты из итальянского движения "Пять звезд" и сторонники Brexit.
По уточненным данным, еще 60 мандатов получат депутаты фракции "Европейских консерваторов и реформистов" (ранее было 76).
Также, согласно обновленному прогнозу, ведущая в ЕС "Европейская народная партия" получит 178 мандатов, социал-демократы — 147, а "зеленые" — 70.
Явка на этих выборах в ЕП стала рекордной за последние годы и превысила 50 процентов.