В Европарламенте спрогнозировали распределение мест по итогам выборов

Штаб-квартира Европарламента в Брюсселе во время заключительного дня выборов в Европейский парламент. 26 мая 2019

Штаб-квартира Европарламента в Брюсселе во время заключительного дня выборов в Европейский парламент. 26 мая 2019

БРЮССЕЛЬ, 27 мая — РИА Новости. Евроскептики и националисты из двух фракций могут рассчитывать в новом составе Европарламента в совокупности на 113 кресел, что больше, чем в предыдущем составе, свидетельствует опубликованная ЕП уточненная оценка распределения кресел.

Ранее фракции "Европейских наций и свобод" и группа "Европа свободы и прямой демократии" насчитывали, соответственно, 37 и 41 депутата (всего 78).

По оценке ЕП, "альянс (итальянского вице-премьера Маттео. — Прим. ред.) Сальвини", объединяющий евроскептиков из Франции, Австрии, Бельгии, Италии и других стран, может получить 57 кресел (в прошлом парламенте было 37), а сторонники Brexit из "Европы свободы и прямой демократии" могут рассчитывать еще на 56 мандатов (был 41).

Пока остается вопросом, будут ли эти силы формировать единую группу, учитывая, что в составе второй фракции будут депутаты из итальянского движения "Пять звезд" и сторонники Brexit.

По уточненным данным, еще 60 мандатов получат депутаты фракции "Европейских консерваторов и реформистов" (ранее было 76).

Также, согласно обновленному прогнозу, ведущая в ЕС "Европейская народная партия" получит 178 мандатов, социал-демократы — 147, а "зеленые" — 70.