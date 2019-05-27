В Эстонии выборы в Европарламент выиграла Реформистская партия

ТАЛЛИН, 27 мая - РИА Новости. В Эстонии выборы в Европарламент выиграла оппозиционная либеральная Реформистская партия, набравшая 26,2% голосов и получившая два из шести мандатов в Европарламенте, сообщила в воскресенье Республиканская избирательная комиссия.

"Реформистская партия получили два мандата, также два мандата досталось социал-демократам, по одному месту в Европарламенте будет у правящих Центристской партии и Консервативной народной партии Эстонии (EKRE). В случае выхода Великобритании из Евросоюза седьмой мандат получит партия Isamaa ("Отечество")", - говорится в сообщении.

Евродепутатами стали реформисты Андрус Ансип (41 тысяча голосов) и Урмас Паэт (30 тысяч голосов), социал-демократы Марина Кальюранд (65,5 тысячи голосов) и Свен Миксер (28,8 тысячи голосов), центристка Яна Тоом (27 тысяч голосов), консерватор Яак Мадисон (22,8 тысячи голосов). В случае выхода Великобритании из Евросоюза в Брюссель отправится член партии Isamaa Рихо Террас, набравший 21,4 тысячи голосов.

Таким образом, бывший посол Эстонии в России, член Социал-демократической партии Марина Кальюранд получила наибольшее число голосов на прошедших в воскресенье выборах в Европарламент.

Как добавила Республиканская избирательная комиссия, по предварительным данным, на выборах в ЕП в Эстонии проголосовали более 37% избирателей.