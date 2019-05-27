В Финляндии на выборах в Европарламент победила Коалиционная партия

ХЕЛЬСИНКИ, 27 мая - РИА Новости. Консервативная Коалиционная партия Финляндии победила на выборах в Европарламент, набрав 20,8% голосов и получив три места от Финляндии в Европарламенте, после подсчета 100% голосов, сообщает министерство юстиции страны.
Явка на выборах составила 42,7%, что стало самым высоким показателем за последние десять лет.
"Коалиционная партия набирает 20,8% (3 депутата проходят в Европарламент), Союз Зеленых 16% (2 места), Социал-демократическая партия 14,6% (2 места), "Истинные финны" 13,8% (2 места), Центристы 13,5% (2 места), Союз левых 6,9% (1 место), Шведская народная партия - 6,3% (1 место)", - говорится в сообщении.
Финляндия выбирает 13 депутатов в законодательный орган Европейского союза.
Коалиционная партия Финляндии является частью Европейской народной партии. По данным прогноза, представленного в Европарламенте, Европейская народная партия, которая претендует на право назначить нового главу Еврокомиссии, может получить 173 мандата.
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