В Финляндии на выборах в Европарламент победила Коалиционная партия

"Это было бы смешно…" Политолог о "вмешательстве РФ" в европейские выборы В бельгийском парламенте заявили о том, что никакого "российского вмешательства" в предвыборную кампанию в Бельгии нет. Для такого заявления в нынешней Европе требуется мужество, отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов.