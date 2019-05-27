В Испании на выборах в Европарламент побеждают социалисты

Избиратели голосуют на одном из избирательных участков в Мадриде в заключительный день голосования на выборах в Европейский парламент. 26 мая 2019

Избиратели голосуют на одном из избирательных участков в Мадриде в заключительный день голосования на выборах в Европейский парламент. 26 мая 2019

МАДРИД, 27 мая – РИА Новости. Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) выиграла выборы в Европарламент, которые проходили в стране в воскресенье, получив 20 мандатов из 54, которые имеет в ЕП Испания, свидетельствуют предварительные данные МВД страны по итогам подсчета почти 95% голосов.

По предварительным данным, ИСРП получила поддержку почти 33% избирателей. Второе место заняла Народная партия (12 мандатов).

Центристская партия "Граждане" получила семь мандатов, левая коалиция "Вместе можем изменить Европу" (входит Podemos), которая требует провести глубокие социальные изменения в ЕС, – шесть депутатских мест. Крайне правая партия VOX впервые проходит в ЕП и получает три мандата.

Кроме того, представительство в высшем законодательном органе ЕС получает каталонская коалиция Lliures per Europa (Свободные для Европы), чей список возглавляет бывший глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон. Она получает два мандата.

Коалиция "Сейчас Республики", куда входят баскские, галисийские и каталонские левые националисты (первый номер списка Ориол Жункерас, бывший заместитель председателя женералитета Каталонии, который в настоящее время находится в предварительном заключении в связи с процессом в Верховном суде о проведении незаконного референдума о независимости 1 октября 2017 года) получает три мандата.

Коалиция "За солидарную Европу" (туда входят в том числе правая "Баскская националистическая партия" и "Канарская коалиция") получает одно место.

Двадцать шестого мая в Испании состоялись восьмые выборы в Европарламент с момента вступления этой страны в ЕС в 1986 году. Всего Испания имеет 54 представителя в ЕП из 751.

В случае выхода Великобритании из ЕС число депутатов в ЕП сократится до 705, однако Испания увеличит свое представительство в этом общеевропейском законодательном органе до 59.

На выборах в ЕП свои кандидатуры в Испании выставили 1902 человек от 32 различных политических сил. Все коалиции, прошедшие в парламент, поддерживают дальнейшую интеграцию ЕС.