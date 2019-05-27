В Испании на выборах в Европарламент побеждают социалисты

МАДРИД, 27 мая – РИА Новости. Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) выиграла выборы в Европарламент, которые проходили в стране в воскресенье, получив 20 мандатов из 54, которые имеет в ЕП Испания, свидетельствуют предварительные данные МВД страны по итогам подсчета почти 95% голосов.
По предварительным данным, ИСРП получила поддержку почти 33% избирателей. Второе место заняла Народная партия (12 мандатов).
Центристская партия "Граждане" получила семь мандатов, левая коалиция "Вместе можем изменить Европу" (входит Podemos), которая требует провести глубокие социальные изменения в ЕС, – шесть депутатских мест. Крайне правая партия VOX впервые проходит в ЕП и получает три мандата.
Кроме того, представительство в высшем законодательном органе ЕС получает каталонская коалиция Lliures per Europa (Свободные для Европы), чей список возглавляет бывший глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон. Она получает два мандата.
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Коалиция "Сейчас Республики", куда входят баскские, галисийские и каталонские левые националисты (первый номер списка Ориол Жункерас, бывший заместитель председателя женералитета Каталонии, который в настоящее время находится в предварительном заключении в связи с процессом в Верховном суде о проведении незаконного референдума о независимости 1 октября 2017 года) получает три мандата.
Коалиция "За солидарную Европу" (туда входят в том числе правая "Баскская националистическая партия" и "Канарская коалиция") получает одно место.
Двадцать шестого мая в Испании состоялись восьмые выборы в Европарламент с момента вступления этой страны в ЕС в 1986 году. Всего Испания имеет 54 представителя в ЕП из 751.
В случае выхода Великобритании из ЕС число депутатов в ЕП сократится до 705, однако Испания увеличит свое представительство в этом общеевропейском законодательном органе до 59.
На выборах в ЕП свои кандидатуры в Испании выставили 1902 человек от 32 различных политических сил. Все коалиции, прошедшие в парламент, поддерживают дальнейшую интеграцию ЕС.
В воскресенье в Испании также прошли выборы в парламенты двенадцати из семнадцати автономных сообществ (Арагон, Астурия, Балеарские острова, Канары, Кантабрия, Кастилия-ла-Манча, Кастилия-и-Леон, Эстремадура, Сообщество Мадрид, Мурсия, Наварра и Риоха), автономных городов Сеута и Мелилья, муниципальные выборы во всей стране (всего 8131 муниципалитет). По итогам выборов парламенты автономных сообществ должны утвердить глав региональных правительств, а муниципальные парламенты утвердят мэров.
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