Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-27T00:53Z
https://ria.ru/20190527/1554935442.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155493/20/1554932019_0:398:2934:2048_1036x0_80_0_0_8e5629317c2a65b8b0c6c1a577816610.jpg
РИА Новости

В Испании на выборах в Европарламент побеждают социалисты

Вчера, 00:53
568
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкИзбиратели голосуют на одном из избирательных участков в Мадриде в заключительный день голосования на выборах в Европейский парламент. 26 мая 2019
Избиратели голосуют на одном из избирательных участков в Мадриде в заключительный день голосования на выборах в Европейский парламент. 26 мая 2019
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Избиратели голосуют на одном из избирательных участков в Мадриде в заключительный день голосования на выборах в Европейский парламент. 26 мая 2019
МАДРИД, 27 мая – РИА Новости. Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) выиграла выборы в Европарламент, которые проходили в стране в воскресенье, получив 20 мандатов из 54, которые имеет в ЕП Испания, свидетельствуют предварительные данные МВД страны по итогам подсчета почти 95% голосов.
По предварительным данным, ИСРП получила поддержку почти 33% избирателей. Второе место заняла Народная партия (12 мандатов).
Центристская партия "Граждане" получила семь мандатов, левая коалиция "Вместе можем изменить Европу" (входит Podemos), которая требует провести глубокие социальные изменения в ЕС, – шесть депутатских мест. Крайне правая партия VOX впервые проходит в ЕП и получает три мандата.
Кроме того, представительство в высшем законодательном органе ЕС получает каталонская коалиция Lliures per Europa (Свободные для Европы), чей список возглавляет бывший глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон. Она получает два мандата.
Бывший президент Польши Лех Валенса
9 мая, 14:35
Валенса считает, что Евросоюз надо ликвидировать
Коалиция "Сейчас Республики", куда входят баскские, галисийские и каталонские левые националисты (первый номер списка Ориол Жункерас, бывший заместитель председателя женералитета Каталонии, который в настоящее время находится в предварительном заключении в связи с процессом в Верховном суде о проведении незаконного референдума о независимости 1 октября 2017 года) получает три мандата.
Коалиция "За солидарную Европу" (туда входят в том числе правая "Баскская националистическая партия" и "Канарская коалиция") получает одно место.
Двадцать шестого мая в Испании состоялись восьмые выборы в Европарламент с момента вступления этой страны в ЕС в 1986 году. Всего Испания имеет 54 представителя в ЕП из 751.
Маттео Сальвини на митинге в Милане
26 мая, 08:00
"Европа недееспособна": кто рвется к власти в ЕС и хочет дружить с Россией
В случае выхода Великобритании из ЕС число депутатов в ЕП сократится до 705, однако Испания увеличит свое представительство в этом общеевропейском законодательном органе до 59.
На выборах в ЕП свои кандидатуры в Испании выставили 1902 человек от 32 различных политических сил. Все коалиции, прошедшие в парламент, поддерживают дальнейшую интеграцию ЕС.
В воскресенье в Испании также прошли выборы в парламенты двенадцати из семнадцати автономных сообществ (Арагон, Астурия, Балеарские острова, Канары, Кантабрия, Кастилия-ла-Манча, Кастилия-и-Леон, Эстремадура, Сообщество Мадрид, Мурсия, Наварра и Риоха), автономных городов Сеута и Мелилья, муниципальные выборы во всей стране (всего 8131 муниципалитет). По итогам выборов парламенты автономных сообществ должны утвердить глав региональных правительств, а муниципальные парламенты утвердят мэров.
Здание Европейского парламента в Брюсселе
23 мая, 02:55
Процедура выборов в Европарламент
000101
Выборы в Европарламент — 2019ЭстонияЭдуар ФилиппШвецияЧехияФранцияФинляндияСтефан ЛевенСогласие (партия)СловакияСебастьян КурцПортугалияПартия независимости Соединенного КоролевстваНайджел ФараджМарин Ле ПенЛатвияКарлес ПучдемонИталияГрецияВыход Британии из ЕвросоюзаВеликобританияАвстрияBrexitЕвропейский парламентЕвросоюзИспанияВ мире
Рекомендуем
Певица Алсу
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"
РИА
Новости
Советник президента Украины Андрей Богдан во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Глава администрации Зеленского пообещал России политику "кнута и пряника"
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Лента
новостей
Золотые слитки
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
В команде Зеленского оценили отказ Рады рассмотреть законопроект президента
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Президент Украины Владимир Зеленский в рабочем кабинете
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская. Архивное фото
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Саммит НАТО в Брюсселе
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, во время заседания в Шевченковском районном суде города Киев. 22 июня 2018
Савченко рассказала, как увидела страх в глазах украинских депутатов
Джон Дэвисон Рокфеллер
Назван самый богатый человек в истории
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:14Рогозин назвал ситуацию с долгами Центра Хруничева угрозой нацбезопасности
08:11Роскачество рассказало, как выбрать мороженое
08:05Авиадебоширу, требовавшему пересадить его в бизнес-класс, назначили лечение
08:00Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Югре
07:57Оперативные службы не нашли взрывных устройств в главном аэропорту Камчатки
07:55Информация о минировании аэропорта Хабаровска не подтвердилась
07:43СМИ: ущерб от взрыва в таиландском порту превысит три миллиона долларов
07:37Российские дипломаты в Китае попросили прояснить правила проверки телефонов
07:33В ЛНР сообщили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
07:18В России изменились правила обязательного медицинского страхования
07:16Казахстан одобрил проект соглашения с Россией о пусках с Байконура
07:11Трамп выразил соболезнования в связи с нападением в Японии
07:08Конкуренты России "снимают сливки" на космических сервисах, заявил Рогозин
06:59СМИ: в Китае три человека погибли в результате обвала на стройке в метро
06:57Аэропорт Хабаровска эвакуировали после сообщений о минировании
06:55В Красноярском крае медведь зашел на детскую площадку
06:50В Хабаровском крае эвакуировали крупные ТЦ после сообщений о минировании
06:39Число жертв атаки в Японии возросло до двух человек
06:28В Хабаровске ребенок провалился в коллектор с горячей водой
06:26Трамп: японский авианосец "Кага" позволит защитить регион от угроз
Лента новостейМолния