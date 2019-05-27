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РИА Новости

Названы регионы — лидеры по социальной ориентированности бюджетов

Вчера, 00:48
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Наибольший объем социальных расходов на человека выделяется из бюджетов в Москве, Санкт-Петербурге, Сахалинской области, ХМАО и ЯНАО, меньше всего средств на это направление выделяется на Чукотке, Камчатке и в Якутии, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости.

Рост расходов на социалку

Во всех субъектах России в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросли суммарные доходы консолидированных бюджетов на 15,2%. Это позволило регионам нарастить и расходы, суммарно в 2018 году по сравнению с предыдущим годом они выросли на 9,9%.
Расходы консолидированных бюджетов всех субъектов Российской Федерации на образование в 2018 году увеличились на 12,1%, на культуру и кинематографию — на 7,6%, на здравоохранение — на 12,2%, на социальную политику — на 9,4%, а на физическую культуру и спорт — на 11,5%.
Результаты рейтинга показывают, что разрыв в объемах социальных расходов из консолидированных бюджетов, скорректированных на индекс бюджетных расходов, в регионах-лидерах и аутсайдерах отличается более чем в 4,5 раза.
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Лидером по темпам роста стала Республика Алтай, где скорректированные социальные расходы на одного жителя увеличились на 40,2%, а также Республика Хакасия и Амурская область с ростом более чем на 25%.
В этих трех регионах расходы на образование выросли более чем на 20%, а на здравоохранение — более чем на 50%. Среди социальных статей расходов консолидированного бюджета в Республике Алтай в 2018 году более чем в два раза увеличились расходы на здравоохранение, также на 86% — на физическую культуру и спорт. В Республике Хакасия расходы консолидированного бюджета на здравоохранение увеличились по сравнению с 2017 годом на 85%, а на культуру, кинематографию — на 41%. В Амурской области на 111% увеличились расходы на физическую культуру и спорт и на 51% — на здравоохранение.
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Лидеры

Лидерами рейтинга стали Москва и Санкт-Петербург, где по итогам 2018 года объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тысяч рублей на человека. Вплотную к ним приблизились Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, где значение показателя составило соответственно 72,75 тысячи рублей на человека и 68,55 тысячи рублей на человека.
"При этом доля социальных статей в суммарном объеме расходов консолидированных бюджетов большинства регионов — лидеров рейтинга находится на относительно невысоком уровне, что обусловлено значительными абсолютными объемам их бюджетов. Это позволяет им, поддерживая на высоком уровне социальные расходы, направлять из бюджета средства на финансирование других статей, в том числе на развитие экономики", — считают эксперты.
Согласно итогам рейтинга, в Москве среди социальных расходов консолидированного бюджета наибольший объем приходится на социальную политику и образование — 17% и 13% всех расходов консолидированного бюджета в 2018 году. В Санкт-Петербурге, Сахалинской области и Ханты-Мансийском автономном округе — Югра на первом месте по объемам находятся расходы на образование — соответственно 25%, 18% и 28% суммарных расходов консолидированного бюджета.
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Регионы ДФО в аутсайдерах

Наименьший объем скорректированных социальных расходов на одного жителя выделяется из бюджета в Чукотском автономном округе и Камчатском крае — менее 30 тысяч рублей на человека.
Низкий показатель в данных регионах отчасти обусловлен очень высоким значением индекса бюджетных расходов, этот же фактор отчасти повлиял на низкие позиции Магаданской области и Республики Саха (Якутия). В структуре социальных статей этих регионов преобладают расходы на образование, на долю которых в Магаданской области приходится 21% суммарных расходов консолидированного бюджета в 2018 году, в Республике Саха (Якутия) — 31%, в Камчатском крае — 23% и в Чукотском автономном округе — 16%.
* Исследование проведено агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости
Рейтинг регионов по социальной ориентированности бюджетов – 2019
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Рейтинг регионов по социальной ориентированности бюджетов – 2019
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