Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-27T08:00Z
https://ria.ru/20190527/1554894773.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/101217/91/1012179108_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_ef6e044b04b94599b32fe366b12e349d.jpg
РИА Новости

Почему МВФ пошел наперекор Вашингтону в украинском вопросе

Вчера, 08:00
66944
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВывеска НАК "Нафтогаз Украины" на административном здании в Киеве
Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Максим Рубченко. На этой неделе состоится встреча Владимира Зеленского с представителями МВФ, прибывшими в Киев 21 мая. Разговор обещает быть сложным, ведь не выполнено ни одного требования для предоставления очередного транша. Тем не менее шансы на новый кредит быстро растут. Кто выигрывает и проигрывает от изменения позиции МВФ по Украине — в материале РИА Новости.

Приехали поговорить

Украинские власти не сделали ничего из обещанного во время предыдущего визита посланников МВФ. Правительство не повысило тарифы на газ для населения. Это должно было произойти еще 1 мая, но в преддверии президентских выборов в Киеве решили не раздражать избирателей.
Верховная рада не приняла закон о так называемом сплите — разделении полномочий Национального комитета по финансовым услугам (Нацкомфинуслуг) между Нацбанком и Комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Законопроект стоял в повестке дня парламента на 16 мая, но у депутатов до него не дошли руки.
Законодатели не восстановили статью 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении, которую Конституционный суд в конце февраля признал неконституционной. Дополнительно осложняют работу миссии МВФ роспуск Рады и отставка правительства.
Неудивительно, что на прошлой неделе возникли слухи, будто эмиссары из Вашингтона покинули Киев уже через сутки после приезда. Однако это опроверг представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус, сообщивший, что миссия МВФ продолжает работу в столице, только понижен статус визита.
Эксперты фонда не будут на месте принимать решение о выделении Киеву дополнительных денег, а лишь соберут информацию о состоянии дел, в том числе побеседовав с новым президентом Владимиром Зеленским. В Вашингтоне все проанализируют и сообщат о судьбе транша. По оценкам украинских экспертов, это может произойти в конце июня.
Газодобывающее предприятие на Украине
5 апреля, 08:00
Дело — труба. Кому достанутся украинские газопроводы
Еще неделю назад отказ Киеву выглядел практически неизбежным. Но сейчас ситуация быстро меняется, поскольку перевыборы в Раду открывают хорошие перспективы для принятия принципиальных, по мнению МВФ, законов.
Ведь закон о сплите всячески тормозил "Блок Петра Порошенко". Депутаты из БПП выступили и инициаторами запроса о конституционности статьи о незаконном обогащении. В новой Раде порошенковцы вряд ли получат много мест, так что шансы на утверждение рекомендованных МВФ законов резко возрастают.
Но главное, как сообщил Андрей Герус, фонд больше не заставляет Киев повышать тарифы. "Этот вопрос не служит препятствием для транша", — подчеркнул он. По словам представителя президента Украины, "на сегодняшний день у МВФ нет никаких требований относительно цены за газ".

Рукотворный кризис

Неожиданная покладистость Международного валютного фонда — бесценный подарок для Владимира Зеленского. Дело в том, что на Украине назревает широкомасштабный газовый кризис.
"Закачка газа в украинские хранилища идет крайне медленно — по 50 миллионов кубов в день, тогда как нужно закачивать по 200 миллионов, — заявил порталу "Страна.ua" руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев. — С такими темпами уже сейчас понятно, что мы к зиме не успеем заполнить газовые хранилища".
При этом Рябцев уверен, что газовый кризис искусственно провоцируют руководители "Нафтогаза Украины". Мало того, что они фактически сорвали трехсторонние переговоры о транзите с участием России, Украины и ЕС в феврале, так еще и блокируют закупки на зиму.
Компрессорная станция компании Нафтогаз
16 мая, 08:00
Киев готов разориться на закупках американского СПГ
"Нужны деньги на закупки, а финплан "Нафтогаза" до сих пор не утвержден, — отмечает Рябцев. — Причем создается впечатление, что руководство компании намеренно вписало в него пункты, неприемлемые для правительства. Например, о повышении выплат топ-менеджменту с 682 миллионов гривен в прошлом году до почти 820 миллионов".
Аналитик считает, что таким образом председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев пытается ослабить позиции нового президента. "Нет финплана — нет закупок газа, — объясняет эксперт. — А если зимой начнутся проблемы с газоснабжением, понятно, что виноватым будет президент".
Коболев подтверждает возможность газового кризиса. "Нам минимум необходимо найти миллиард долларов кредитных средств, и без этого миллиарда мы не сможем выполнить план закачки", — признался топ-менеджер в эфире телеканала ICTV в минувший четверг.
Для спасения от неминуемой катастрофы глава "Нафтогаза" предлагает выпустить евробонды. "Это потребует составления правительством какого-то понятного для инвесторов плана: каким образом с Нафтогаза будут сняты специальные обязанности по поставке газа населению, как это повлияет на финансовое положение компании", — уточняет он.
Примечательно, что за два дня до этого министр энергетики США Рик Перри сообщил: для комфортного прохождения зимы "Нафтогаз" должен набрать в подземные хранилища газа на два миллиарда долларов, и Вашингтон готов предоставить Киеву помощь для этих закупок в виде гарантий на евробонды.
Реализация идеи Коболева — Перри с выпуском евробондов, очевидно, сделает новое правительство Украины заложником Вашингтона, полномочным представителем которого станет глава "Нафтогаза". Неизбежное следствие — продолжение конфликта с "Газпромом", а также, вероятно, авантюра с закупкой Киевом американского СПГ. Ведь вряд ли американцы захотят, чтобы гарантированный ими заем тратился на российское топливо.

Руки развязаны

Новый транш МВФ позволит команде Зеленского похоронить затею с евробондами. Более того, это открывает возможность ликвидации параллельного центра власти в стране в лице топ-менеджеров "Нафтогаза".
Участники акции против повышения тарифов на газ в Киеве
26 апреля, 08:00
"Ищи где хочешь!" Газовая проблема разрывает Украину
Работа уже началась. Правительство Украины 23 мая одобрило схему создания независимого газового оператора и выделения газотранспортной системы (ГТС) из структуры "Нафтогаза".
Там ранее предлагали собственную схему, предусматривавшую газового оператора, но сама ГТС оставалась в "Нафтогазе". Исполнительный директор компании Юрий Витренко объяснял: выделение ГТС из структуры "Нафтогаза" приведет к проигрышу в арбитраже против "Газпрома".
Это действительно так: ни "Нафтогаз", ни новый газовый оператор не смогут требовать каких-либо компенсаций от России за прошлые объемы транзита. И то, что правительство настояло именно на этом варианте, свидетельствует о стремлении новых киевских властей урегулировать спор с "Газпромом".
На этом огорчения топ-менеджеров "Нафтогаза Украины" не закончились. В минувшую среду председатель Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев отдал распоряжение о расследовании в отношении "Укртрансгаза" и "Нафтогаза" о приобретении газа по цене выше рыночной.
Как выяснилось, в 2017-2018 годах "Укртрансгаз" закупал голубое топливо у "Нафтогаза" по стоимости больше, чем котировки на Украинской энергетической бирже.
"Закупка газа по завышенным ценам приводит к росту базовой цены на газ, используемый субъектами хозяйствования, которые являются заказчиком услуг по транспортировке газа, следовательно — к росту цен для конечного потребителя", — заявляют в АМКУ. Другими словами, рост тарифов на газ в стране в последние два года был вызван искусственно.
Такое обвинение — еще один мощный удар по Коболеву и его американским кураторам. Их влияние на украинскую экономическую политику резко ослабеет. Есть немалая доля иронии в том, что эти проблемы у американцев возникли благодаря их же детищу — МВФ.
Но чиновников фонда тоже можно понять — на Украине все громче звучат призывы разорвать договоренности с МВФ, загоняющие страну в долговую яму без каких-либо позитивных результатов для национальной экономики.
В этой ситуации, чтобы сохранить позиции на Украине, МВФ вынужден использовать "финансовый пряник", а не кнут. Но вряд ли это надолго.
732124746
Андрей КоболевНафтогаз УкраиныГазпромВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийСШАЭкономика
Рекомендуем
Певица Алсу
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"
РИА
Новости
Советник президента Украины Андрей Богдан во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Глава администрации Зеленского пообещал России политику "кнута и пряника"
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Лента
новостей
Золотые слитки
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
В команде Зеленского оценили отказ Рады рассмотреть законопроект президента
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Президент Украины Владимир Зеленский в рабочем кабинете
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская. Архивное фото
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Саммит НАТО в Брюсселе
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, во время заседания в Шевченковском районном суде города Киев. 22 июня 2018
Савченко рассказала, как увидела страх в глазах украинских депутатов
Джон Дэвисон Рокфеллер
Назван самый богатый человек в истории
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:05Авиадебоширу, требовавшему пересадить его в бизнес-класс, назначили лечение
08:00Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Югре
07:57Оперативные службы не нашли взрывных устройств в главном аэропорту Камчатки
07:55Информация о минировании аэропорта Хабаровска не подтвердилась
07:43СМИ: ущерб от взрыва в таиландском порту превысит три миллиона долларов
07:37Российские дипломаты в Китае попросили прояснить правила проверки телефонов
07:33В ЛНР сообщили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
07:18В России изменились правила обязательного медицинского страхования
07:16Казахстан одобрил проект соглашения с Россией о пусках с Байконура
07:11Трамп выразил соболезнования в связи с нападением в Японии
07:08Конкуренты России "снимают сливки" на космических сервисах, заявил Рогозин
06:59СМИ: в Китае три человека погибли в результате обвала на стройке в метро
06:57Аэропорт Хабаровска эвакуировали после сообщений о минировании
06:55В Красноярском крае медведь зашел на детскую площадку
06:50В Хабаровском крае эвакуировали крупные ТЦ после сообщений о минировании
06:39Число жертв атаки в Японии возросло до двух человек
06:28В Хабаровске ребенок провалился в коллектор с горячей водой
06:26Трамп: японский авианосец "Кага" позволит защитить регион от угроз
06:25Президент Сербии признал потерю Косово
06:23В Казахстане рассказали о переговорах с Белоруссией по поставкам нефти
Лента новостейМолния