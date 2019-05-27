Почему МВФ пошел наперекор Вашингтону в украинском вопросе

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Максим Рубченко. На этой неделе состоится встреча Владимира Зеленского с представителями МВФ, прибывшими в Киев 21 мая. Разговор обещает быть сложным, ведь не выполнено ни одного требования для предоставления очередного транша. Тем не менее шансы на новый кредит быстро растут. Кто выигрывает и проигрывает от изменения позиции МВФ по Украине — в материале РИА Новости.

Приехали поговорить

Украинские власти не сделали ничего из обещанного во время предыдущего визита посланников МВФ. Правительство не повысило тарифы на газ для населения. Это должно было произойти еще 1 мая, но в преддверии президентских выборов в Киеве решили не раздражать избирателей.

Верховная рада не приняла закон о так называемом сплите — разделении полномочий Национального комитета по финансовым услугам (Нацкомфинуслуг) между Нацбанком и Комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Законопроект стоял в повестке дня парламента на 16 мая, но у депутатов до него не дошли руки.

Законодатели не восстановили статью 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении, которую Конституционный суд в конце февраля признал неконституционной. Дополнительно осложняют работу миссии МВФ роспуск Рады и отставка правительства.

Неудивительно, что на прошлой неделе возникли слухи, будто эмиссары из Вашингтона покинули Киев уже через сутки после приезда. Однако это опроверг представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус, сообщивший, что миссия МВФ продолжает работу в столице, только понижен статус визита.

Эксперты фонда не будут на месте принимать решение о выделении Киеву дополнительных денег, а лишь соберут информацию о состоянии дел, в том числе побеседовав с новым президентом Владимиром Зеленским. В Вашингтоне все проанализируют и сообщат о судьбе транша. По оценкам украинских экспертов, это может произойти в конце июня.

Еще неделю назад отказ Киеву выглядел практически неизбежным. Но сейчас ситуация быстро меняется, поскольку перевыборы в Раду открывают хорошие перспективы для принятия принципиальных, по мнению МВФ, законов.

Ведь закон о сплите всячески тормозил "Блок Петра Порошенко". Депутаты из БПП выступили и инициаторами запроса о конституционности статьи о незаконном обогащении. В новой Раде порошенковцы вряд ли получат много мест, так что шансы на утверждение рекомендованных МВФ законов резко возрастают.

Но главное, как сообщил Андрей Герус, фонд больше не заставляет Киев повышать тарифы. "Этот вопрос не служит препятствием для транша", — подчеркнул он. По словам представителя президента Украины, "на сегодняшний день у МВФ нет никаких требований относительно цены за газ".

Рукотворный кризис

Неожиданная покладистость Международного валютного фонда — бесценный подарок для Владимира Зеленского. Дело в том, что на Украине назревает широкомасштабный газовый кризис.

"Закачка газа в украинские хранилища идет крайне медленно — по 50 миллионов кубов в день, тогда как нужно закачивать по 200 миллионов, — заявил порталу "Страна.ua" руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев. — С такими темпами уже сейчас понятно, что мы к зиме не успеем заполнить газовые хранилища".

При этом Рябцев уверен, что газовый кризис искусственно провоцируют руководители "Нафтогаза Украины". Мало того, что они фактически сорвали трехсторонние переговоры о транзите с участием России, Украины и ЕС в феврале, так еще и блокируют закупки на зиму.

"Нужны деньги на закупки, а финплан "Нафтогаза" до сих пор не утвержден, — отмечает Рябцев. — Причем создается впечатление, что руководство компании намеренно вписало в него пункты, неприемлемые для правительства. Например, о повышении выплат топ-менеджменту с 682 миллионов гривен в прошлом году до почти 820 миллионов".

Аналитик считает, что таким образом председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев пытается ослабить позиции нового президента. "Нет финплана — нет закупок газа, — объясняет эксперт. — А если зимой начнутся проблемы с газоснабжением, понятно, что виноватым будет президент".

Коболев подтверждает возможность газового кризиса. "Нам минимум необходимо найти миллиард долларов кредитных средств, и без этого миллиарда мы не сможем выполнить план закачки", — признался топ-менеджер в эфире телеканала ICTV в минувший четверг.

Для спасения от неминуемой катастрофы глава "Нафтогаза" предлагает выпустить евробонды. "Это потребует составления правительством какого-то понятного для инвесторов плана: каким образом с Нафтогаза будут сняты специальные обязанности по поставке газа населению, как это повлияет на финансовое положение компании", — уточняет он.

Примечательно, что за два дня до этого министр энергетики США Рик Перри сообщил: для комфортного прохождения зимы "Нафтогаз" должен набрать в подземные хранилища газа на два миллиарда долларов, и Вашингтон готов предоставить Киеву помощь для этих закупок в виде гарантий на евробонды.

Реализация идеи Коболева — Перри с выпуском евробондов, очевидно, сделает новое правительство Украины заложником Вашингтона, полномочным представителем которого станет глава "Нафтогаза". Неизбежное следствие — продолжение конфликта с "Газпромом", а также, вероятно, авантюра с закупкой Киевом американского СПГ. Ведь вряд ли американцы захотят, чтобы гарантированный ими заем тратился на российское топливо.

Руки развязаны

Новый транш МВФ позволит команде Зеленского похоронить затею с евробондами. Более того, это открывает возможность ликвидации параллельного центра власти в стране в лице топ-менеджеров "Нафтогаза".

Работа уже началась. Правительство Украины 23 мая одобрило схему создания независимого газового оператора и выделения газотранспортной системы (ГТС) из структуры "Нафтогаза".

Там ранее предлагали собственную схему, предусматривавшую газового оператора, но сама ГТС оставалась в "Нафтогазе". Исполнительный директор компании Юрий Витренко объяснял: выделение ГТС из структуры "Нафтогаза" приведет к проигрышу в арбитраже против "Газпрома".

Это действительно так: ни "Нафтогаз", ни новый газовый оператор не смогут требовать каких-либо компенсаций от России за прошлые объемы транзита. И то, что правительство настояло именно на этом варианте, свидетельствует о стремлении новых киевских властей урегулировать спор с "Газпромом".

На этом огорчения топ-менеджеров "Нафтогаза Украины" не закончились. В минувшую среду председатель Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев отдал распоряжение о расследовании в отношении "Укртрансгаза" и "Нафтогаза" о приобретении газа по цене выше рыночной.

Как выяснилось, в 2017-2018 годах "Укртрансгаз" закупал голубое топливо у "Нафтогаза" по стоимости больше, чем котировки на Украинской энергетической бирже.

"Закупка газа по завышенным ценам приводит к росту базовой цены на газ, используемый субъектами хозяйствования, которые являются заказчиком услуг по транспортировке газа, следовательно — к росту цен для конечного потребителя", — заявляют в АМКУ. Другими словами, рост тарифов на газ в стране в последние два года был вызван искусственно.

Такое обвинение — еще один мощный удар по Коболеву и его американским кураторам. Их влияние на украинскую экономическую политику резко ослабеет. Есть немалая доля иронии в том, что эти проблемы у американцев возникли благодаря их же детищу — МВФ.

Но чиновников фонда тоже можно понять — на Украине все громче звучат призывы разорвать договоренности с МВФ, загоняющие страну в долговую яму без каких-либо позитивных результатов для национальной экономики.