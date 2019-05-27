В Греции турист заплатил почти шестьсот евро за шесть кусочков кальмара

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Турист из США опубликовал на сайте отзывов счет из ресторана на греческом острове Миконос: шесть кусочков кальмара обошлись ему в 591 евро, сообщает The Sun.
В целом за три салата цезарь, кальмара, пиво, воду и томатный сок американцам пришлось заплатить 836 евро.
"Персонал нечестен и отказывается предоставить меню и цены, - написал турист в отзыве на ресторан. - Избегайте этого места".
Жалобы американца привели к тому, что многие другие клиенты также стали рассказывать о больших счетах. Один из них показал квитанцию, в которой два бокала просекко стоили 136 евро, другому туристу пришлось заплатить 25 евро за кофе.
Гости ресторана жаловались на путаницу в меню: основное блюдо и бокал вина стоят 14,9 евро, а бутылка воды – девять евро. Четыре порции джина с тоником – и вовсе сто евро.
Представители заведения заявляют, что всем посетителям предоставляется меню с ценами.
Впрочем, есть и положительные отзывы. Гости пишут, что персонал был "добрым и отзывчивым", а из ресторана открывается отличный вид.
8 августа 2018, 20:32ТуризмВ Венеции в кафе турист заплатил больше трех тысяч рублей за воду и кофе