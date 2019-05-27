В Греции турист заплатил почти шестьсот евро за шесть кусочков кальмара

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Турист из США опубликовал на сайте отзывов счет из ресторана на греческом острове Миконос: шесть кусочков кальмара обошлись ему в 591 евро, Турист из США опубликовал на сайте отзывов счет из ресторана на греческом острове Миконос: шесть кусочков кальмара обошлись ему в 591 евро, сообщает The Sun.

В целом за три салата цезарь, кальмара, пиво, воду и томатный сок американцам пришлось заплатить 836 евро.

"Персонал нечестен и отказывается предоставить меню и цены, - написал турист в отзыве на ресторан. - Избегайте этого места".

Жалобы американца привели к тому, что многие другие клиенты также стали рассказывать о больших счетах. Один из них показал квитанцию, в которой два бокала просекко стоили 136 евро, другому туристу пришлось заплатить 25 евро за кофе.

Гости ресторана жаловались на путаницу в меню: основное блюдо и бокал вина стоят 14,9 евро, а бутылка воды – девять евро. Четыре порции джина с тоником – и вовсе сто евро.

Представители заведения заявляют, что всем посетителям предоставляется меню с ценами.