В Новосибирском зоопарке родился детеныш зеленой мартышки

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В Новосибирском зоопарке после длительного перерыва родился детеныш у пары зеленых мартышек, В Новосибирском зоопарке после длительного перерыва родился детеныш у пары зеленых мартышек, сообщает пресс-служба зоосада.

Эксперты поясняют, что зеленые мартышки относятся к видам, привычным для зоологических парков всего мира. Эти восточноафриканские приматы хорошо размножаются в условиях зоопарка.

"В нашей коллекции зеленые мартышки представлены с 1996 года. Они регулярно давали потомство, - уточняют сотрудники зоопарка. - Но потом был довольно длительный перерыв – не было пары. И вот сейчас родился малыш".

Пол детеныша еще не известен. Ветеринары пока его не осматривали, чтобы не тревожить самку. По словам сотрудников зоопарка, она отлично справляется с материнскими обязанностями: кормит, греет, обнимает своего первенца.