Названы самые дешевые курорты в России

Отдыхающие во время соревнований спортсменов на Международном Кубке мира по клифф-дайвингу в Симеизе

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Самым дорогим курортом страны в этом году оказалась Анапа — средний чек на туры туда составляет 70 тысяч рублей. Дешевле всего — за 24 тысячи рублей —можно отдохнуть в Симеизе и Красной Поляне, средняя цена путевок на эти курорты — около 24 тысяч рублей, сообщает Travelata.ru.

Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные продаж летних туров по стране от ведущих российских туроператоров и выяснили, как за год изменилась их стоимость.

Оказалось, что в этом году средний чек за летний тур снизился на три тысячи рублей, составив 39 тысяч рублей.

В рейтинг самых дорогих курортов вошли Анапа, Евпатория, Ялта, Песчаное и Саки. Самыми дешевыми курортами оказались Симеиз и Красная Поляна.

По сравнению с прошлым годом пятерка самых популярных курортов подешевела. Средний чек туров в Адлер составил 33 тысячи рублей (прошлым летом — дороже на семь тысяч), поездка в Красную Поляну в среднем стоит 24 тысячи рублей (годом ранее — на две тысячи дороже), в Алушту — 41 тысячу рублей (прежде на девять тысяч дороже), в Сочи — 41 тысячу рублей (ранее — на две тысячи дороже). И Ялта подешевела до 63 тысяч рублей (год назад средний чек был выше на десять тысяч рублей).

Самый дорогой летний тур по России стоил 288 тысяч рублей. За эти деньги двое взрослых и двое детей отправятся в Ялту в отель категории "четыре звезды" с системой питания "все включено".