Эксперты выяснили, сколько стоят поездки на крупнейшие летние марафоны

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Летом этого года по всему миру пройдет несколько тысяч марафонов, полумарафонов и благотворительных забегов. Добраться до крупнейших из них из Москвы можно, заплатив как минимум 13,5 тысячи рублей, сообщает КупиБилет.

Эксперты сервиса выяснили, во сколько обойдется российским спортсменам и бегунам-любителям участие в крупнейших спортивных соревнованиях. Для этого аналитики изучили среднюю стоимость поездки в города проведения марафонов.

В случае, если на одном лишь самолете до места назначения не добраться, в маршрут дополнительно к перелету был включен билет на автобус. Кроме того, эксперты учли минимальный регистрационный взнос, необходимый для забега на самое небольшое расстояние. Все маршруты рассмотрены с учетом вылета из Москвы.

Марафоны пройдут с июня по август в России и в Европе: в Финляндии, Швеции, Норвегии, Литве, Исландии, Германии и Швейцарии. Самыми бюджетными зарубежными мероприятиями из рассмотренных оказались 6-й Хельсинский полумарафон в июне (от 13 516 рублей), 2-й Хельсинский марафон и полумарафон в августе (от 14 155 рублей) и 7-й Каунасский марафон и полумарафон в июне (от 15 803 рублей).

Самые дорогие для россиян марафоны пройдут в Норвегии: в Тромсё (от 50 772 рублей ) и Осло (от 36 411 рублей).

При этом, оптимальный маршрут, например, в Каунас – через Вильнюс, а далее на такси или автобусе до места назначения. Авиабилеты из Москвы до Каунаса также доступны, но они дороже, а суммарное время в пути больше.

В Тромсё оптимальнее лететь напрямую. Перелет до Мурманска хоть и кажется на первый взгляд более выгодным, но при учете затрат на дорогу Мурманск-Тромсё и обратно таковым не является.