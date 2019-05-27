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РИА Новости
Туризм

Эксперты выяснили, сколько стоят поездки на крупнейшие летние марафоны

Вчера, 06:40
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© Fotolia / eyeQМарафон
Марафон
© Fotolia / eyeQ
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Летом этого года по всему миру пройдет несколько тысяч марафонов, полумарафонов и благотворительных забегов. Добраться до крупнейших из них из Москвы можно, заплатив как минимум 13,5 тысячи рублей, сообщает КупиБилет.
Эксперты сервиса выяснили, во сколько обойдется российским спортсменам и бегунам-любителям участие в крупнейших спортивных соревнованиях. Для этого аналитики изучили среднюю стоимость поездки в города проведения марафонов.
В случае, если на одном лишь самолете до места назначения не добраться, в маршрут дополнительно к перелету был включен билет на автобус. Кроме того, эксперты учли минимальный регистрационный взнос, необходимый для забега на самое небольшое расстояние. Все маршруты рассмотрены с учетом вылета из Москвы.
Марафоны пройдут с июня по август в России и в Европе: в Финляндии, Швеции, Норвегии, Литве, Исландии, Германии и Швейцарии. Самыми бюджетными зарубежными мероприятиями из рассмотренных оказались 6-й Хельсинский полумарафон в июне (от 13 516 рублей), 2-й Хельсинский марафон и полумарафон в августе (от 14 155 рублей) и 7-й Каунасский марафон и полумарафон в июне (от 15 803 рублей).
Самые дорогие для россиян марафоны пройдут в Норвегии: в Тромсё (от 50 772 рублей ) и Осло (от 36 411 рублей).
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При этом, оптимальный маршрут, например, в Каунас – через Вильнюс, а далее на такси или автобусе до места назначения. Авиабилеты из Москвы до Каунаса также доступны, но они дороже, а суммарное время в пути больше.
В Тромсё оптимальнее лететь напрямую. Перелет до Мурманска хоть и кажется на первый взгляд более выгодным, но при учете затрат на дорогу Мурманск-Тромсё и обратно таковым не является.
До 18-го Церматтского марафона и полумарафона (Gornergrat Zermatt Marathon) из российской столицы удобнее всего добираться через Милан, а далее до Церматта - на автобусе (около четырех часов в пути). Есть также альтернативные варианты: лететь до Цюриха или Женевы, но в этих случаях путешествие выйдет примерно на десять тысяч рублей дороже. Рейс Москва-Милан дешевле перелетов через Женеву и Цюрих — даже с учетом доплаты за багаж.
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