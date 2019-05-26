Следователи устанавливают причины смерти осужденного в ярославской больнице

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Тело скончавшегося в больнице в Ярославле осужденного направлено на экспертизу для выяснения причины смерти, сообщило следственное управление СК РФ по региону в воскресенье.

Ранее УФСИН по региону сообщило, что в СИЗО-1 пытался покончить с собой осужденный, сам инцидент произошел еще 28 апреля. Осужденного в итоге госпитализировали. Ведомство отметило, что медики не нашли на теле мужчины следов пыток и насилия. Официальный представитель СУСК по региону Кристина Гузовская сообщила РИА Новости, что осужденный скончался в больнице, проводится проверка.

"В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Тело погибшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти. Изъяты видеозаписи, на которых запечатлено пребывание мужчины в СИЗО", - говорится в сообщении.