Следователи устанавливают причины смерти осужденного в ярославской больнице

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Тело скончавшегося в больнице в Ярославле осужденного направлено на экспертизу для выяснения причины смерти, сообщило следственное управление СК РФ по региону в воскресенье.
Ранее УФСИН по региону сообщило, что в СИЗО-1 пытался покончить с собой осужденный, сам инцидент произошел еще 28 апреля. Осужденного в итоге госпитализировали. Ведомство отметило, что медики не нашли на теле мужчины следов пыток и насилия. Официальный представитель СУСК по региону Кристина Гузовская сообщила РИА Новости, что осужденный скончался в больнице, проводится проверка.
22 ноября 2017, 08:00Умереть за решеткой. Почему заключенные СИЗО сводят счеты с жизнью
"В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Тело погибшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти. Изъяты видеозаписи, на которых запечатлено пребывание мужчины в СИЗО", - говорится в сообщении.
Следователи проводят беседуют с сотрудниками учреждения, которые в те дни находились на служебной территории и общались с осужденным. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, отмечает следственное управление.