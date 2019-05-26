В Киеве треснул новый стеклянный мост

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.
По информации ТСН, стеклянное покрытие моста повредилось после того, как на нем "активно прыгала группа неизвестных". Не выдержавшее сильной нагрузки стекло оцепили сотрудники правоохранительных органов.
Кличко написал в Facebook, что среди прочих рассматривается версия, что по мосту стреляли. Он также сообщил, что правоохранители выяснят причины и дадут правовую оценку происшествию.
"Сказать, что я зол, — это ничего не сказать! Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения", — добавил Кличко.
Пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк "Владимирская горка" с аркой Дружбы народов, открыли в субботу в присутствии мэра. Часть пола выполнена из больших стеклянных панелей площадью в пару квадратных метров каждая. Через эти панорамные панели можно наблюдать дорогу, проходящую в нескольких десятках метров под мостом.
Как передали ТСН, стоимость моста составила более 630 миллионов рублей.
Скандал с мостом еще до повреждения
В начале мая швейцарских архитекторов возмутило возведение моста в Киеве по их проекту. Об этом написало украинское издание "Наши гроши" со ссылкой на соучредителя швейцарской фирмы Стефани Шафрот.
Студия участвовала в конкурсе на проект моста, который мэрия украинской столицы организовала еще в 2013 году. Победителя тогда так и не выявили, но швейцарцы заняли второе место. В 2017 году киевская мэрия, по словам Шафрот, предложила уступить ей права на проект за 39 тысяч швейцарских франков (около 38 тысяч долларов) при реальной стоимости в шесть миллионов (5,8 миллиона долларов). В конечном итоге сделка не состоялась.
Как рассказала Шафрот, недавно несколько архитекторов сообщили, что в Киеве строится мост, очень похожий на конкурсный проект Leuppi & Schafroth Architekten. Швейцарские архитекторы проверили эти сообщения и были "просто шокированы", призналась Шафрот.
По ее словам, они нашли 3D-визуализацию, фото и видео строящегося моста, который хоть и отличается от проекта, но только некоторыми деталями: наличием или отсутствием лифта, стеклянными элементами настила перекрытия.