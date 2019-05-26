В Киеве треснул новый стеклянный мост

Мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир во время церемонии открытия пешеходного моста. 25 мая 2019

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.

По информации ТСН , стеклянное покрытие моста повредилось после того, как на нем "активно прыгала группа неизвестных". Не выдержавшее сильной нагрузки стекло оцепили сотрудники правоохранительных органов.

Кличко написал в Facebook , что среди прочих рассматривается версия, что по мосту стреляли. Он также сообщил, что правоохранители выяснят причины и дадут правовую оценку происшествию.

"Сказать, что я зол, — это ничего не сказать! Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения", — добавил Кличко.

Пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк "Владимирская горка" с аркой Дружбы народов, открыли в субботу в присутствии мэра. Часть пола выполнена из больших стеклянных панелей площадью в пару квадратных метров каждая. Через эти панорамные панели можно наблюдать дорогу, проходящую в нескольких десятках метров под мостом.

Как передали ТСН, стоимость моста составила более 630 миллионов рублей.

Скандал с мостом еще до повреждения

В начале мая швейцарских архитекторов возмутило возведение моста в Киеве по их проекту. Об этом написало украинское издание "Наши гроши" со ссылкой на соучредителя швейцарской фирмы Стефани Шафрот.

Студия участвовала в конкурсе на проект моста, который мэрия украинской столицы организовала еще в 2013 году. Победителя тогда так и не выявили, но швейцарцы заняли второе место. В 2017 году киевская мэрия, по словам Шафрот, предложила уступить ей права на проект за 39 тысяч швейцарских франков (около 38 тысяч долларов) при реальной стоимости в шесть миллионов (5,8 миллиона долларов). В конечном итоге сделка не состоялась.

Как рассказала Шафрот, недавно несколько архитекторов сообщили, что в Киеве строится мост, очень похожий на конкурсный проект Leuppi & Schafroth Architekten. Швейцарские архитекторы проверили эти сообщения и были "просто шокированы", призналась Шафрот.