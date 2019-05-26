Нетаньяху рассказал об усилиях по предотвращению "ненужных выборов"

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прилагает последние усилия для создания правого правительства и предотвращения "ненужных выборов".

Ранее сообщалось, что Израиль, полтора месяца назад избравший парламент, оказался перед перспективой скорых новых выборов из-за пробуксовки коалиционных переговоров, которые ведет премьер-министр Нетаньяху.

За три дня до истечения шестинедельного срока, который отпущен на формирование правящей коалиции и опирающегося на нее кабинета, Нетаньяху не удается договориться с русскоязычным экс-министром обороны Авигдором Либерманом, чья партия "Наш дом Израиль" нужна ему для достижения парламентского большинства.

"Я прилагаю последние усилия создать правое правительство и предотвратить ненужные выборы", - написал Нетаньяху в Facebook

Он сообщил, что предложил партнерам вариант решения разногласий основанный на "установленных армией принципах".

После победы "Ликуда" на апрельских выборах в парламент Нетаньяху получил от президента страны Реувена Ривлина мандат на формирование четвертого подряд и пятого в своей карьере правительства, после чего вступил в коалиционные переговоры с правыми и религиозными партиями, контролирующими 65 из 120 мест в новом кнессете.