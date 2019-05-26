Визит патриарха Кирилла укрепит веру во Франции, считает архиепископ

СТРАСБУРГ (Франция), 26 мая — РИА Новости, Ольга Липич. Визит в Страсбург патриарха Московского и всея Руси Кирилла, освятившего в воскресенье в столице объединенной Европы русский храм, укрепит христианство во Франции и "позволит вере вернуться на эту землю", надеется архиепископ Страсбурга Люк Равель.

"Сегодня во Франции многие забывают Бога. Вера проявляется в конкретных делах. Надеюсь, что ваш визит сюда позволит вере вернуться на эту благородную землю", — сказал архиепископ Равель, обращаясь к патриарху Кириллу в главном городском католическом соборе Страсбургской богоматери.

В этом знаменитом древнем соборе в рамках патриаршего визита воскресным вечером прошел концерт хора Киевских духовных школ. Огромный зал был полон слушателей.

Католический архиепископ Страсбурга отметил, что день освящения русского храма в городе — исторический.

Архиепископ Равель напомнил, как во время первой в истории (с раскола церкви на православную и католическую в 1054 году) встречи римского папы Франциска с русским патриархом Кириллом на Кубе 12 февраля 2016 года патриарх и папа говорили, что процесс евроинтеграции, начатый более 50 лет назад, многими был воспринят как залог мира и процветания.

"В то же время мы предостерегаем от интеграции, которая не будет уважать религиозную идентичность каждого. Признавая вклад других религий в нашу цивилизацию, мы убеждены, что Европа должна держаться своих христианских корней", — заявил Равель. В воскресенье по всему ЕС, в том числе во Франции, завершились выборы в Европейский парламент.

Он призывал христиан Востока и Запада Европы вместе свидетельствовать о великих христианских ценностях.

"Чтобы новый Европейский парламент признавал доминирование христианской культуры", — подчеркнул архиепископ Равель. Подобное заявление, добавил он, прозвучало из уст папы Франциска.