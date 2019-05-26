Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит праздничное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после освящения в Страсбурге русского храма.

"И не от того, что у нас слишком много денег и не знаем, куда их потратить. Народ наш, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без Бога ничего не получается", — сказал он.

По его словам, все силы в СССР пытались построить счастливую жизнь без Бога, но ничего не получилось. Он добавил, что из сложившейся ситуации народ вынес урок: без Бога невозможно построить счастливую жизнь.

Предстоятель Русской православной церкви считает, что в условиях современного мира, когда люди поглощены решением житейских вопросов, особенно необходимо место, где можно почувствовать близость к Богу.

Он выразил надежду, что русский храм в Страсбурге станет таким местом для жителей. Патриарх Кирилл также отметил, что на Западе необходимо укреплять духовную жизнь людей.

Глава РПЦ добавил, что уважает труды папы Римского Франциска и католического епископата. По его словам, в России внимательно наблюдают за духовным состоянием Западной Европы.