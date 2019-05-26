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РИА Новости

Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции

Вчера, 23:11
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции. У нее 24,2% голосов, у идущей на втором месте партии Эммануэля Макрона "Вперед, республика" – 22,4%. Об этом сообщает компания Elabe, проводившая exit poll.
На предыдущих выборах, которые проходили в 2014 году, партия Ле Пен, тогда носившая название "Национальный фронт", также одержала победу, набрав 24,85% голосов.
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По предварительным данным, третье место неожиданно занимает партия зеленых Europe Ecologie - Les Verts с 12,7%. Как показывает опрос Elabe, четвертыми идут республиканцы с результатом в 8,5%. Социалисты и партия "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона набирают по 6,2%. Партия "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньяна получает 3,6%.
Список "Национального объединения" возглавляет 23-летний Жордан Барделла. Во главе списка партии Макрона – занимавшая ранее пост министра по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо.
Избирательные участки закрылись в 20.00 (21.00 мск). Всего было зарегистрировано 34 списка кандидатов.

"Референдум для Макрона"

После оглашения предварительных результатов Ле Пен призвала президента страны Эммануэля Макрона сделать советующие выводы: прошедшее голосование политик назвала "референдумом" для главы Пятой республики.
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Ле Пен также предложила распустить Национальное собрание – нижнюю палату парламента, чтобы "сделать систему голосования более демократичной и, наконец, представляющей настоящее мнение страны".
"Доверие, которое нам оказали французы, назвав нас первой партией и движением будущей смены - это огромная честь", - заключила она.
Выборы в Европарламент проходили 23-26 мая в 28 странах-членах Евросоюза, гражданам ЕС предстоит избрать 751 депутата.

Тест на договороспособность

По мнению политолога Центра социально-политических исследований Бенжамена Биара, нынешние выборы в ЕП значительно отличаются от предыдущих. В частности, в этой кампании проявились новые движения, способные "еще больше фрагментировать европейский политический ландшафт".
"Я имею в виду партии на национальном уровне, как например, во Франции, где партия Эммануэля Макрона, которой не было на выборах в 2014 году, идет вровень с партией Марин Ле Пен", - объяснил эксперт.
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Другим весомым отличием Биар считает участие в кампании Великобритании.
"Еще несколько недель назад никто этого не ожидал. И, более того, выборы в Великобритании воспринимаются всерьез, потому что появляются новые партии, например, Change UK, которые требуют второго референдума, а с другой - "Партия Brexit" Найджела Фараджа, которая хотела бы выхода из ЕС с изначальными элементами", - сказал РИА Новости исследователь.
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