Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции. У нее 24,2% голосов, у идущей на втором месте партии Эммануэля Макрона "Вперед, республика" – 22,4%. Об этом сообщает компания Elabe, проводившая exit poll.

На предыдущих выборах, которые проходили в 2014 году, партия Ле Пен, тогда носившая название "Национальный фронт", также одержала победу, набрав 24,85% голосов.

По предварительным данным, третье место неожиданно занимает партия зеленых Europe Ecologie - Les Verts с 12,7%. Как показывает опрос Elabe, четвертыми идут республиканцы с результатом в 8,5%. Социалисты и партия "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона набирают по 6,2%. Партия "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньяна получает 3,6%.

Список "Национального объединения" возглавляет 23-летний Жордан Барделла. Во главе списка партии Макрона – занимавшая ранее пост министра по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо.

Избирательные участки закрылись в 20.00 (21.00 мск). Всего было зарегистрировано 34 списка кандидатов.

"Референдум для Макрона"

После оглашения предварительных результатов Ле Пен призвала президента страны Эммануэля Макрона сделать советующие выводы: прошедшее голосование политик назвала "референдумом" для главы Пятой республики.

Ле Пен также предложила распустить Национальное собрание – нижнюю палату парламента, чтобы "сделать систему голосования более демократичной и, наконец, представляющей настоящее мнение страны".

"Доверие, которое нам оказали французы, назвав нас первой партией и движением будущей смены - это огромная честь", - заключила она.

Выборы в Европарламент проходили 23-26 мая в 28 странах-членах Евросоюза, гражданам ЕС предстоит избрать 751 депутата.

Тест на договороспособность

По мнению политолога Центра социально-политических исследований Бенжамена Биара, нынешние выборы в ЕП значительно отличаются от предыдущих. В частности, в этой кампании проявились новые движения, способные "еще больше фрагментировать европейский политический ландшафт".

"Я имею в виду партии на национальном уровне, как например, во Франции, где партия Эммануэля Макрона, которой не было на выборах в 2014 году, идет вровень с партией Марин Ле Пен", - объяснил эксперт.

Другим весомым отличием Биар считает участие в кампании Великобритании.