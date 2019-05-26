Премьер Франции прокомментировал итоги выборов в Европарламент

ПАРИЖ, 26 мая - РИА Новости, Людмила Орищенко. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что со смирением принимает предварительные результаты выборов в Европарламент, согласно которым крайне правая партия "Национальное объединение" во Франции выходит на первое место, и с решимостью продолжит объединение прогрессивных сил страны.

Вместе с тем глава французского правительства подчеркнул, что власти должны слышать послание французов, поставивших крайне правых на первое место.

Согласно данным exit poll компании Elabe, партия Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции, набирая 24,2% голосов, на втором месте президентская "Вперед, республика" с 22,4%.

"Со своей стороны я принимаю эти результаты со смирением: когда мы завершаем выборы вторыми, мы не можем сказать, что выиграли. Со смирением, но также с решимостью продолжать объединение прогрессивных сил нашей страны, решимостью готовить будущее нашей страны", - сказал премьер-министр. Он добавил, что продолжит работать над реализацией проекта президента (Франции Эммануэля Макрона) и большинства.

Филипп отметил, что "французы поставили крайне правых на первое место", что происходит не в первый раз. "Все политические руководители должны услышать послание французов. Недостаточно просто говорить о гневе, отказе, кризисе. Крайне правые укрепляют свои позиции. Многие из наших соотечественников считают, что пришло время альтернативных решений, экстремальных решений. Это сильный сигнал, и мы восприняли его на пять из пяти", - заявил Филипп.