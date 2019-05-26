В Швеции социал-демократы лидируют на выборах в Европарламент

Второе место с 17,6% занимает оппозиционная либерально-консервативная партия Умеренной коалиции (Модератерна), на третьем месте с 16,9% социал-консервативная, антииммигрантская партия "Демократы Швеции". "Демократы Швеции" значительно улучшили результат по сравнению с прошлыми выборами в Европарламент (2014, тогда они набрали 9,7%).

Несмотря на повышенное внимание к проблемам экологии в ходе предвыборной кампании, Партия зеленых набрала на 5,9% голосов меньше, чем на прошлых выборах. При этом она все равно обеспечила себе мандаты в Европарламенте. Кроме этого, барьер в 4% преодолели Левая партия, Партия центра, Либеральная партия и христианские демократы.