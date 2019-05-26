Партия "Право и справедливость" лидирует в Польше на выборах в ЕП

Штаб-квартира Европпарламента в Брюсселе во время заключительного дня выборов в Европейский парламент. 26 мая 2019

Штаб-квартира Европпарламента в Брюсселе во время заключительного дня выборов в Европейский парламент. 26 мая 2019

ВАРШАВА, 26 мая – РИА Новости. Правящая в стране консервативная партия "Право и справедливость" (PiS) побеждает на выборах депутатов Европейского парламента в Польше, свидетельствуют данные exit poll социологической лаборатории Правящая в стране консервативная партия "Право и справедливость" (PiS) побеждает на выборах депутатов Европейского парламента в Польше, свидетельствуют данные exit poll социологической лаборатории Ipsos

Европейские выборы завершились в воскресенье.

В соответствии с данными опроса, "Право и справедливость" набрала 42,4% голосов.

С небольшим отставанием второе место занимает "Европейская коалиция" оппозиционных партий во главе с либерально-консервативной партией "Гражданская платформа" (39,1%).

Недавно образованная либеральная партия "Весна" бывшего мэра Слупска, ЛГБТ-активиста Роберта Бедроня набрала 6,6%.

Объединение евроскептиков и националистов "Конфедерация" получает 6,1%. Неожиданно 5%-ный барьер не преодолело правое политическое движение "Кукиз-15" известного польского рок-музыканта Павла Кукиза.

По результатам exit poll, PiS получит в новом Европарламенте 24 мандата вместо нынешних 19.

Глава PiS Ярослав Качиньский сразу после оглашения результатов опроса поблагодарил премьер-министра Матеуша Моравецкого и вице-премьера Беату Шидло, которые, по его словам, приняли большое участие в избирательной компании.

Качиньский также заявил, что главным экзаменом для правящей партии будут парламентские выборы, которые запланированы на осень. "Главное сражение за будущее нашей родины состоится осенью", - сказал он.

Жители Польши избирали в воскресенье 52 депутатов, 51 из которых сразу займут кресла в Брюсселе. 52-й избранный депутат получит свой портфель, когда Евросоюз покинет Великобритания. Официальные результаты выборов будет озвучивать государственная избирательная комиссия по мере подсчета голосов.