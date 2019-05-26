Ле Пен призвала к роспуску Нацсобрания Франции

Она отметила, что учитывая результаты, "президент республики должен сделать выводы". По ее словам, прошедшее голосование стало референдумом для Эммануэля Макрона.

"И есть как минимум еще одна вещь, на мой взгляд, - роспуск Нацсобрания, чтобы сделать систему голосования более демократичной и наконец представляющей настоящее мнение страны", - отметила Ле Пен.