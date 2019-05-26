Опубликован первый прогноз распределения мест в Европарламенте

Флаги европейских государств перед зданием Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото

Флаги европейских государств перед зданием Европейского парламента в Страсбурге

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Европарламент опубликовал первый прогноз распределения мандатов на основе выборов в 11 странах и предвыборных оценках в остальных 17 государствах.

Так, Европейская народная партия, которая намерена получить право назначить нового главу Еврокомиссии, может получить 173 мандата, их союзники социал-демократы — 147. По прогнозам, обе партии сокращают число мандатов и не смогут сформировать большинство.

При этом на статус третьей по величине фракции могут рассчитывать европейские либералы и сторонники президента Франции Эммануэля Макрона. Они могут получить 102 мандата.

На четвертом месте по численности могут оказаться европейские зеленые, они могут получить 71 кресло в парламенте вместо 52 в минувшем сезоне.

Референдум для Макрона

Согласно предварительным результатам, во Франции избиратели отдали первое место крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, тогда как президентская "Вперед, Республика!" из-за небольшого отставания оказалась на втором месте.

После этого Ле Пен призвала к роспуску Национального собрания (нижняя палата парламента).

"Доверие, которое нам оказали французы, назвав нас первой партией (во Франции. — Прим. ред.) и <…> движением будущей смены, — это огромная честь", — сказала Ле Пен вскоре после объявления предварительных результатов. Ее речь транслировал телеканал BFMTV.

Она отметила, что, учитывая результаты, "президент республики должен сделать выводы". По ее словам, прошедшее голосование стало референдумом для Эммануэля Макрона.

Уверенная победа Меркель

По данным exit polls немецого канала N24, правящий в Германии "Христианско-демократический союз" получил большинство голосов, на втором месте "Зеленые", а социал-демократы третьи.

Глава социал-демократов Андреа Налес назвала итоги "крайне разочаровывающими".

"Все знают, что прогнозы в последние недели перед выборами не были позитивными, задача состояла в том, чтобы, вопреки этим прогнозам, попытаться показать себя. К сожалению, нам не удалось это сделать, несмотря на все усилия", — заявила она.

Возможная отставка премьера Греции

Греческое общественное телевидение ERT сообщило о победе оппозиционной консервативной партии "Новая демократия" над правящей партией СИРИЗА. Официальный представитель правительства заявил, что такие итоги не являются стратегическим поражением СИРИЗА.

Лидер "Новой демократии" Кириакос Мицотакис заявил, что премьер Алексис Ципрас должен уйти в отставку после крупного поражения на выборах.

"Репетиция перед главным сражением" в Польше

По данным exit poll социологической лаборатории Ipsos, в Польше побеждает правящая в стране консервативная партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.

Сразу после оглашения результатов опроса Качиньский заявил, что главным экзаменом для правящей партии будут парламентские выборы, которые запланированы на осень.