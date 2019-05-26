Науседа лидирует на выборах в Литве после обработки более 50% протоколов

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Экономист Гитанас Науседа лидирует во втором туре президентских выборов в Литве после обработки данных более чем более половины избирательных участков, свидетельствуют результаты, опубликованные на сайте ЦИК.
Согласно данным с 1247 из 1972 участков, к 22.00 мск Науседа получил 72,33% голосов, а его конкурент депутат Сейма Ингрида Шимоните – 26,35%.
Ранее сообщалось, что явка во втором туре составила 53,4%, включая досрочно проголосовавших.
Второй тур президентских выборов проходит в Литве в воскресенье. Глава государства избирается на пять лет прямым голосованием граждан. Нынешний президент Даля Грибаускайте руководит республикой второй срок и на третий претендовать не может.
За пост главы государства во втором туре борются 55-летний экономист Гитанас Науседа и 45-летняя депутат Сейма Ингрида Шимоните. В первом туре, который состоялся 12 мая, наибольшее число голосов набрала Шимоните - ее поддержали 31,31% избирателей. Науседа получил 30,94%. Всего в первом туре участвовали девять кандидатов. Также в этот день граждане Литвы голосуют на выборах в Европарламент. Они выбирают кандидатов из 16 списков партий и общественных комитетов.
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