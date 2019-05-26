Науседа лидирует на выборах в Литве после обработки более 50% протоколов

Кандидат в президенты Литвы, экономист Гитанас Науседа в своём избирательном штабе в Литве. Архивное фото

Кандидат в президенты Литвы, экономист Гитанас Науседа в своём избирательном штабе в Литве

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Экономист Гитанас Науседа лидирует во втором туре президентских выборов в Литве после обработки данных более чем более половины избирательных участков, свидетельствуют результаты, опубликованные на сайте ЦИК.

Согласно данным с 1247 из 1972 участков, к 22.00 мск Науседа получил 72,33% голосов, а его конкурент депутат Сейма Ингрида Шимоните – 26,35%.

Ранее сообщалось, что явка во втором туре составила 53,4%, включая досрочно проголосовавших.

Второй тур президентских выборов проходит в Литве в воскресенье. Глава государства избирается на пять лет прямым голосованием граждан. Нынешний президент Даля Грибаускайте руководит республикой второй срок и на третий претендовать не может.