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РИА Новости

Медведев поблагодарил россиян, участвовавших в праймериз "Единой России"

Вчера, 22:10
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Лидер "Единой России", премьер-министр Дмитрий Медведев поблагодарил россиян, которые в воскресенье пришли на предварительное голосование и поддержали кандидатов партии.
"Хочу поблагодарить всех, кто этим занимался: руководителей региональных, оргкомитетов, но в особенности хочу поблагодарить граждан нашей страны, которые в воскресный день пришли, причем не в рамках официального голосования, а в рамках именно предварительного, и поддержали наших кандидатов", - сказал Медведев, отметив, что это является важным для создания политической системы и общества.
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"И я желаю всем успехов уже 8 сентября", - добавил он в ходе общения с региональными отделениями партии по итогам предварительного голосования.
В воскресенье проходит единый день предварительного голосования ЕР по отбору кандидатов от партии на предстоящие в сентябре выборы. По его итогам в четырех регионах будут определены кандидаты для последующего выдвижения на довыборах депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам, в 13 - кандидаты для участия в выборах депутатов законодательных собраний. В 21 регионе предварительное голосование определит кандидатов на выборах депутатов административных центров. Также процедура определит кандидатов от "Единой России" на выборах в органы местного самоуправления. Всего в 2019 году пройдут 74 кампании в 45 регионах.
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Дмитрий МедведевЕдиная РоссияПолитика
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