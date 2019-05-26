Медведев поблагодарил россиян, участвовавших в праймериз "Единой России"

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Лидер "Единой России", премьер-министр Дмитрий Медведев поблагодарил россиян, которые в воскресенье пришли на предварительное голосование и поддержали кандидатов партии.

"Хочу поблагодарить всех, кто этим занимался: руководителей региональных, оргкомитетов, но в особенности хочу поблагодарить граждан нашей страны, которые в воскресный день пришли, причем не в рамках официального голосования, а в рамках именно предварительного, и поддержали наших кандидатов", - сказал Медведев, отметив, что это является важным для создания политической системы и общества.

"И я желаю всем успехов уже 8 сентября", - добавил он в ходе общения с региональными отделениями партии по итогам предварительного голосования.