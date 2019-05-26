В мексиканской тюрьме сокамерники избили россиянина Макеева

МЕХИКО, 26 мая — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Россиянина Алексея Макеева избили сокамерники в мексиканской тюрьме, сообщили РИА Новости в посольстве в Мехико.
Ранее сам Макеев опубликовал в YouTube видеообращение, в котором заявил, что "администрация и заключенные вымогают, воруют и отбирают у (него. — Прим. ред.) деньги, избивают, насилуют сексуально, покушаются на (его. — Прим. ред.) жизнь". Он далее заявил, что предоставленный ему переводчик "фальсифицирует перевод".
"По информации руководства тюрьмы, он провоцировал своих сокамерников, за что и был избит. По состоянию на воскресенье, угрозы его жизни нет, он находится в больнице", — сказал представитель посольства.
Российские дипломаты не обладают информацией о воровстве у Макеева в тюрьме. Кроме того, россиянину предоставили государственную юридическую защиту.
Права на переводчика во время процесса у Макеева соблюдены, но он может отказаться от переводчика, если тот его не устраивает, добавил собеседник.
"Противозаконных действий в отношении Макеева мы не заметили. Представитель посольства будет на процессе. Хотя его дата пока не определена", — сказал он.
"Дело Макеева находится на особом контроле посольства и правового департамента МИД Мексики", — заключил дипломат.
В чем обвиняют Макеева
Летом 2017 года Макеев, обвиняемый в умышленном убийстве в Мексике, был помещен в одиночную камеру сроком на 1,5 года предварительного заключения.
Несколько сотен человек в конце мая окружили дом Макеева в Канкуне и напали на него. Один мексиканец был ранен и скончался после нападения, сам россиянин получил тяжелые травмы.
Макеев стал известен в Мексике благодаря своим видео, в которых постоянно безосновательно оскорблял жителей этой страны, угрожал им, а затем выкладывал в интернет, сопровождая записи демонстрацией нацистской символики.