В мексиканской тюрьме сокамерники избили россиянина Макеева

МЕХИКО, 26 мая — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Россиянина Алексея Макеева избили сокамерники в мексиканской тюрьме, сообщили РИА Новости в посольстве в Мехико.

Ранее сам Макеев опубликовал в YouTube видеообращение , в котором заявил, что "администрация и заключенные вымогают, воруют и отбирают у (него. — Прим. ред.) деньги, избивают, насилуют сексуально, покушаются на (его. — Прим. ред.) жизнь". Он далее заявил, что предоставленный ему переводчик "фальсифицирует перевод".

"По информации руководства тюрьмы, он провоцировал своих сокамерников, за что и был избит. По состоянию на воскресенье, угрозы его жизни нет, он находится в больнице", — сказал представитель посольства.

Российские дипломаты не обладают информацией о воровстве у Макеева в тюрьме. Кроме того, россиянину предоставили государственную юридическую защиту.

Права на переводчика во время процесса у Макеева соблюдены, но он может отказаться от переводчика, если тот его не устраивает, добавил собеседник.

"Противозаконных действий в отношении Макеева мы не заметили. Представитель посольства будет на процессе. Хотя его дата пока не определена", — сказал он.

"Дело Макеева находится на особом контроле посольства и правового департамента МИД Мексики", — заключил дипломат.

В чем обвиняют Макеева

Летом 2017 года Макеев, обвиняемый в умышленном убийстве в Мексике, был помещен в одиночную камеру сроком на 1,5 года предварительного заключения.

Несколько сотен человек в конце мая окружили дом Макеева в Канкуне и напали на него. Один мексиканец был ранен и скончался после нападения, сам россиянин получил тяжелые травмы.