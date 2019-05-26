Опубликовано видео нового треснувшего моста в Киеве

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Сети появились кадры нового киевского пешеходного моста, треснувшего спустя сутки после открытия.
Сотрудники правоохранительных органов перекрыли доступ к стеклянной части сооружения.
В субботу мост открыл мэр Киева Виталий Кличко. По данным ТСН, стеклянное покрытие моста повредилось после того, как на нем "активно прыгала группа неизвестных". Строительство сооружения обошлось примерно в 60,5 миллиона гривен (более 630 миллионов рублей. – Прим.ред.).
Глава города убежден, что мост повредили намеренно. Кличко также предположил, что по стеклу стреляли.