Медведев прокомментировал праймериз "Единой России"

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Премьер министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что на предварительном голосовании (праймериз) "Единой России" около 40% кандидатов младше 35 лет, это означает, что партия обновляется.

"На этих предварительных выборах, предварительном голосовании, как обычно, участвовало много наших товарищей, наших кандидатов, но отрадно, что практически около 40% - это молодежь в возрасте до 35 лет. Это нормально, потому что это означает, что партия обновляется…, в партию приходят молодые сторонники", - сказал Медведев, подводя итоги единого дня предварительного голосования.

Он добавил, что это очень важная тенденция для того, чтобы "партия занимала устойчивое положение в политической жизни нашей страны". "А мы все этого хотим", - подчеркнул Медведев.

Он поблагодарил тех, кто участвовал в подготовке праймериз, и отметил, что участие в едином дне предварительного голосования - это "испытание на прочность" для кандидатов, презентация собственных политических навыков и умения доносить позицию партии, отстаивать точку зрения, которая соответствует интересам граждан РФ.