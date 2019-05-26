Партия Ле Пен лидирует во Франции на выборах в Европарламент

Избиратель голосует на одном из избирательных участков

Избиратель голосует на одном из избирательных участков

ПАРИЖ, 26 мая – РИА Новости, Людмила Орищенко. Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" лидирует на выборах в Европарламент во Франции, набирая 24,2% голосов, на втором месте президентская "Вперед, республика" с 22,4%, свидетельствуют данные exit poll компании Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" лидирует на выборах в Европарламент во Франции, набирая 24,2% голосов, на втором месте президентская "Вперед, республика" с 22,4%, свидетельствуют данные exit poll компании Elabe

На предыдущих европейских выборах в 2014 году партия (тогда "Национальный фронт") также была первой, с 24,85%.

На третье место, по предварительным данным, неожиданно выходят зеленые Europe Ecologie - Les Verts, которые набирают 12,7% и отставляют позади "Республиканцев" (8,5%). Социалисты и партия "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона набирают по 6,2%, согласно опросу Elabe. Партия "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньяна получает 3,6%.

Избирательные участки во Франции закрылись в 20.00 (21.00 мск).

Список "Вперед, республика" возглавляет Натали Луазо, которая ранее занимала пост министра по европейским делам при МИД Франции. Во главе списка "Национального объединения" 23-летний Жордан Барделла.