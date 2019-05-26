Зеленский отметил важность поддержки украинского кинематографа

Владимир Зеленский после церемонии инаугурации в Верховной Раде в Киеве

Владимир Зеленский после церемонии инаугурации в Верховной Раде в Киеве

КИЕВ, 26 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержка кинематографа является одной из приоритетных задач, и сообщил, что ждет от украинских фильмов международных наград.

"Кинематографическая неделя в Украине. В четверг - 100-летие Одесской киностудии, вчера - открытие 48-го Международного кинофестиваля "Молодость". Поздравляю всех кинематографистов, среди которых я был до недавнего времени. И всех простых любителей кино, среди которых недавно я оказался", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Facebook

Он отметил, что "поддержка украинского кинематографа - одна из приоритетных задач".