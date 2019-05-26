В Москве возбудили уголовное дело после наезда на сотрудника ДПС

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту наезда на сотрудника ДПС в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного управления СК Юлия Иванова.
Официальный представитель МВД Ирина Волк ранее сообщила, что нарушитель на Toyota Land Cruiser 200 во время погони в Москве сбил инспектора ГИБДД, пострадавший был госпитализирован.
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"Следственными органами... расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - сказала Иванова.
По ее данным, инцидент произошел в ночь на воскресенье, за рулем был молодой человек 1992 года рождения.