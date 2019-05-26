В Египте девять полицейских погибли в ДТП, сообщили СМИ

Согласно информации издания, пикап, перевозивший стражей правопорядка, столкнулся с грузовым трейлером. После ДТП автомобиль моментально загорелся. Находившиеся в нем два офицера полиции и семь солдат срочной службы погибли.

Посольство в Италии рассказало о состоянии россиян, пострадавших в ДТП

Посольство в Италии рассказало о состоянии россиян, пострадавших в ДТП

Сотрудники силового ведомства направлялись из Александрии к месту службы на Северный Синай, где уже несколько лет продолжается операция армии и полиции против террористов.