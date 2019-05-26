В Буркина-Фасо произошло вооруженное нападение на католическую церковь

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Четыре католика убиты, двое тяжело ранены при нападении вооружённых людей на католическую церковь на севере Буркина-Фасо, сообщает африканское отделение радиостанции RFI.
Уточняется, что атака на церковь в деревне Тулфе провинции Лорум произошла в воскресенье.
Агентство Agence d'information du Burkina со ссылкой на местные источники сообщает, что на часовню напали 12 человек на мотоциклах, по его данным, погибли девять человек, в том числе четыре католика. Напавшие забрали себе мотоциклы некоторых верующих.
Всего в течение этого месяца в результате четырёх атак убиты по меньшей мере 20 христиан-католиков.
Ранее сообщалось, что 14 мая четыре католика погибли во время шествия со статуей Девы Марии при нападении террористов в коммуне Зимтенга на севере Буркина-Фасо.
22 мая, 13:42В ЦАР убили католическую миссионерку